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Авиакатастрофа в Эфиопии: возросло число погибших сотрудников ООН

11.03.2019 07:31 — Разное | Партизан  
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Вследствие крушения самолета в Эфиопии погибли 19 сотрудников Организации объединенных наций.


В результате крушения самолета в Эфиопии авиакомпании Ethiopian Airlines число погибших сотрудников Организации объединенных наций возросло до 19. Об этом говорится в заявления гендиректора международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино.

По его словам, в результате аварии погибли все 157 человек на борту, включая молодого сотрудника IOM Анн-Катрин Фейгл.

Ранее сообщалось о 12 погибших сотрудниках ООН.

"Мои искренние соболезнования семьям и близким всех жертв, включая наших сотрудников ООН, погибших в этой трагедии...По предварительным данным, погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН", - написал Виторино в Twitter.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби10 марта. Лайнер упал через шесть минут после взлета. Никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил. В катастрофе погибли граждане более чем 30 стран. Граждан Украины среди пассажиров не было.Новости от Корреспондент.net в Telegram. 


 
 
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Вследствие крушения самолета в Эфиопии погибли 19 сотрудников Организации объединенных наций.
 
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