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В Бресте ювелир брал у клиентов на ремонт украшения и перепродавал их

11.03.2019 16:44 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте ювелир брал у клиентов на ремонт украшения и перепродавал их
Фото из открытых источников

Как стало известно, 52-летний мужчина работал индивидуальным предпринимателем в сфере деятельности с драгоценными металлами. Он принимал у клиентов на ремонт украшения либо лом драгоценных металлов для изготовления ювелирных изделий.

В Бресте ювелир брал у клиентов на ремонт украшения и перепродавал их В Дзержинске ушлая торговка «продала» пенсионерке одеяло за 300 рублей

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, полученные драгоценности мужчина продавал, а вырученные средства оставлял себе. Когда клиенты интересовались судьбой своих украшений, ювелир под различными предлогами указывал на невозможность их возврата.

По факту растраты в отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело. Следователям уже известно о 18 фактах противоправной деятельности мужчины. Сейчас правоохранители разыскивают иных потерпевших.

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
 
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