В Бресте ювелир брал у клиентов на ремонт украшения и перепродавал их

Как стало известно, 52-летний мужчина работал индивидуальным предпринимателем в сфере деятельности с драгоценными металлами. Он принимал у клиентов на ремонт украшения либо лом драгоценных металлов для изготовления ювелирных изделий.

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, полученные драгоценности мужчина продавал, а вырученные средства оставлял себе. Когда клиенты интересовались судьбой своих украшений, ювелир под различными предлогами указывал на невозможность их возврата.

По факту растраты в отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело. Следователям уже известно о 18 фактах противоправной деятельности мужчины. Сейчас правоохранители разыскивают иных потерпевших.