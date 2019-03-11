Cекс, упыри близ Волковыска и Янка Купала. Чего ждать от беларусского кино в 2019 году





Прошлый год обернулся для национального кино временем неожиданных трансформаций. Сперва вышла ностальгическая драма «Хрусталь» режиссера-эмигрантки Дарьи Жук, поставившая на уши не столько местное, сколько в целом все постсоветское киносообщество. Следом пробудился местный кинозритель, который последние пару десятилетий пробыл в летаргическом сне, не подозревая, что параллельно с ним существует беларусское кино .

И в нем сегодня есть что смотреть. Тарас Тарналицкий из «Беларусского Журнала» собрал информацию от местных режиссеров, которые в этом году снимут или теоретически смогут показать на большом экране свои работы.

«Беларусьфильм»: «Купала» и «Авантюры Прантиша Вырвича»

Начнем с грандиозных планов главной киностудии страны. Оправившись после более чем десятилетнего мучительного периода реставрации производственных помещений и чехарды с руководством , «Беларусьфильм», как встарь, замахнулся на производство национального блокбастера.

В фокус внимания государственных кинематографистов угодила фигура классика нашей литературы Янки Купалы. Фильм по сценарию Алены Калюновой взялся снимать российский клипмейкер Владимир Янковский, известный своими родственными связями и грандиозным побегом со съемок «Анастасии Слуцкой», из-за чего картину пришлось снимать оператору Юрию Елхову.

Кадр из фильма «Купала». Фото: «Беларусьфильм»

«Купала» задуман как размашистый биопик, в котором жизнь песняра Беларуси проследят от самого детства и до таинственной гибели в гостинице «Москва». Соответственно, играть поэта в разные годы будут разные актеры. Что из всего этого получится пока предугадать сложно – съемки вовсю кипят, а готовый результат обещают показать не раньше осени этого года.

Другой не менее важной задачей станет экранизация романа Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпика» – первой части приключенческой трилогии о беглом ученике минского иезуитского коллегиума Прантише Вырвиче и докторе Балтромее Лёднике из Полоцка. Постановкой проекта, действие которого будет происходить в середине XVIII века, занимается режиссер Александр Анисимов, автор милицейского боевика «Следы на воде» и детской фантастики «Невероятное перемещение». Ориентировочная дата сдачи проекта – декабрь 2019 года.

В загашнике нацстудии значатся и другие проекты, и не только дорогостоящие и игровые. Анонсирована пока безымянная беларусско-китайская картина, на которую руководство студии возлагает большие надежды, и полнометражный фильм, доверить который хотят кому-то из молодых режиссеров, снявших в прошлом году альманах «Война. Остаться человеком». И это уже не говоря о релизах анимации и документальной студии «Летопись» – чтобы перечислить их все этой статьи точно не хватит.

Максим Сирый и Андрей Гринько – «Упыри»

На финишную прямую выходит первый белорусский слэшер (поджанр фильма ужасов, отличающийся избыточным насилием и кровавостью) «Упыри», спродюсированный целой плеядой независимых продюсеров: Виктором Лабковичем («Внутри себя», «Дебют») Сергеем Якубовским («Партизанфильм»), Андреем Курейчиком («Партизанфильм», «Гараш»).

Действие картины развернется в Купальскую ночь на берегу меловых карьеров близ Волковыска, где на отдыхающую молодежь нападут хтонические твари (в том числе в виде комика Вадима Галыгина).

Многообещающий проект был анонсирован и снят еще в 2017 году, но этап постпродакшна затянулся более чем на год из-за большого количества компьютерной графики и создания анимации, которая будет показана в прологе. Точная дата премьеры пока не раскрывается, но она точно произойдет в этом году.

Андрей Кутило – «Сумма» и «Стриптиз и война»

Для одного из наиболее известных беларусских документалистов 2018 год вышел ухабистым: цензура на родине и одновременно признание за рубежом.

У Кутило вышли сразу две картины, исследующих связь двух поколений: «Стриптиз и война» и «Сумма». В первой речь идет о ветеране советской армии, который живет в военном городке под Минском вместе с внуком Толиком, зарабатывающим на жизнь стриптизом. Провокационная картина не прошла отбор в национальный конкурс «Лістапада» , на котором ранее режиссер не единожды получал награды.

Зато метафизическая элегия «Сумма», посвященная парадоксальной дружбе молодой беларусской девушки и 92-летнего польского художника Анджея Струмилло, оказалась в дамках – получила приз как лучший короткометражный престижного фестиваля IDFA в Амстердаме.

Будем надеется, что эти две картины доберутся до больших экранов и беларусского зрителя.

Алексей Полуян – «Озеро радости»

Еще один молодой постановщик, ежегодно штурмующий «Лістапад», – Алексей Полуян из Баранович. Обучающийся сейчас в Кассельской художественной академии (Германия), режиссер снял сперва документальную короткометражку о жительницах беларусских сел «Край жанчын» и подростковую мелодраму «Нарушение спокойствия», а сейчас замахнулся на экранизацию современной прозы – эпизод из романа «Озеро радости» Виктора Мартиновича.

Короткометражная драма расскажет историю девятилетней Яси, угодившей в начале 1990-х в интернат. По словам самого Полуяна, фильм является в определенном смысле биографичным, отсылая к судьбе родственников режиссера.

Этот тонкий посыл оценила отборочная комиссия международного фестиваля во французском Клермон-Ферране, где прошли первые показы «Озера радости». Премьера в Беларуси, вероятно, пройдет не раньше ноября – в рамках очередного «Лістапада».

Влада Сенькова – «Прожектёры» и «Ошибка 404»

Влада Сенькова запомнилась фестивальной публике дерзкой (особенно в рамках беларусского киноконтекста) подростковой драмой «Граф в апельсинах» и короткометражкой о молодых беженцах «С огромной высоты» . Радикальность подхода своенравной витебчанки не пришлась ко двору на «Беларусьфильме», куда ее одно время приглашали на работу, но эта карьерная подножка судьбы вывела ее на новый независимый проект «Прожектеры».

Кадр из фильма «Прожектеры». Фото предоставлено Владой Сеньковой

Задумывавшийся как 12-серийный веб-сериал, в итоге он превратился в игровой полный метр, который поддержал продюсер Виктор Лабкович. Судя по синопсису, Сенькова вновь обращается к любимой теме – своим сверстникам, поколению 20-30-летней молодежи, которая ищет свое место в жизни, попутно пытаясь подзаработать. Судя по рабочим материалам, это будет драмеди с откровенными сценами. Съемки «Прожектёров» закончились в декабре прошлого года, о возможной премьере пока никакой информации нет, но ожидается, что она пройдет в этом сезоне.

Еще один лента, над которой сейчас работает автор, называется «Ошибка 404» и посвящена она двум дезертирам, сбежавшим из военной части. Сенькова рассказала изданию Nasha Nina, что это будет «зимняя драма про войну и мир, «Сотников» 2019 года». Выпуск картины намечен на 2020 год.

Сергей Гиргель – «Казановы»

Единственная комедия в представленном списке принадлежит актеру, режиссеру и продюсеру Сергею Гиргелю. Он активно осваивает российское телевидение, а в Беларуси известен созданием сериала «Автошкола». «Казановы» – первая попытка Гиргеля перебраться из малого на большой экран в качестве постановщика.

Кадр из фильма «Казановы». Фото: Виктор Бойко

Искушенному зрителю идея может показаться провальной. История про четырех недалеких мужчин-шабашников, решивших отыскать себе женщин на одну ночь, выглядит вызывающе несовременной, особенно на фоне горячих обсуждений темы сексуальных домогательств. Впрочем, провокативность материала сыграет на руку авторам, если массовый зритель окажется не так требователен к отражению современной гендерной повестки. Фильм уже снят, находится на стадии монтажа и озвучки, и в течение года должен добраться до кинотеатров.

Дарья Юркевич – «Мышеловка» и безымянная документалистика о подростках и Чернобыле

Профессиональная карьера Дарьи Юркевич должна стать ролевой моделью для беларусских авторов, которые желают хоть чего-то добиться на кинематографическом поприще в Беларуси. Закончив здесь Академию искусств и уехав на учебу во Францию, она вернулась домой снимать кино.

После короткометражек «Баба, Ваня и коза» и «Пасха Христова», отмеченных на «Лістападзе» в разные годы, Юркевич сработалась с «Беларусьфильмом», где в компании с режиссером-анималистом Игорем Бышневым снимает полнометражный документальный фильм о подростках, живущих живут рядом с Чернобыльской зоной, и их разных взглядах на один и тот же мир. У фильма пока нет названия, а его съемки продлятся как минимум до ноября.

Параллельно Дарья сняла короткометражную драму «Мышеловка», который планирует показать в феврале. Продюсером проекта выступил Леонид Калитеня из Центра современного искусства «Бегущая черепаха». О сюжете почти ничего неизвестно, режиссер говорит, что фильм будет «о страхах и фобиях».

Максим Субботин – «10»

Единственная темная лошадка в этом списке. О проекте было практически ничего не известно до недавнего времени. Сам режиссер родом из Минска, но с середины 2000-х прочно окопался в России, где активно снимает мелодрамы для эфирного телевидения. Работать с «мылом» Субботину, видимо, приелось, и он придумал и возглавил социальный киноальманах «10» , в котором будет десять историй владельцев одной и той же купюры номиналом – какое совпадение! – в 10 рублей.

Все работы будут объединены в цельный фильм. Как утверждает сам Субботин «критерий историй – журнал «Имена», герои и градус их проблем».

Юлия Шатун и Никита Лаврецкий – «Драма»

Лауреты Нацконкурса «Лістапада» 2015-2017 годов Никита Лаврецкий и Юлия Шатун не просто так указаны вместе. Они друзья по несчастью – вдвоем (точнее, втроем, – был еще редактор и режиссер Алексей Свирский) не прошли через сито отбора «Лістапада-2018», который отныне находится в ежовых рукавицах Минкульта. Ребята сняли фильм «Драма» о том, как каждый из них провел свою неделю жизни.

«Мельчайшие детали этих событий всё ещё свежи в сознании, поэтому отношения, работа и повседневная экзистенция показываются с беспрецедентной кристальной чистотой, которая придаёт новое значение понятию игрового кино», – так авторы характеризуют свою экспериментальную работу, которую мы вполне вероятно увидим в числе участников других белорусских кинофестивалей, не обремененных цензурой.

Помимо «Драмы», Никита Лаврецкий самостоятельно снимает среднеметражное автобиографическое хоррор-эссе. Ни названия, ни даты премьеры у фильма пока нет.

Андрей Кудиненко – «Кукла»

Подавался на минувший «Лістапад» со своей новым экспериментальным проектом и пионер авторского кино в Беларуси Андрей Кудиненко («Масакра», «Оккупация. Мистерии»). По словам автора, «Кукла» – это большой проект, «новая реинкарнация кино в формате твиттер-сериала «Хронотоп», мистерии инициации под названием Табула раса».

Что бы это ни значило, доподлинно известно лишь то, что Кудиненко безуспешно пытался получить на проект финансирование у Минкульта, но получил отказ. Что же из себя представляют «Кукла», когда ее покажут в кино – пока неясно. Сам Кудиненко отказывается от любых пояснений.

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