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Завершено расследование по факту аварии, в которой погиб директор Слуцкого КХП

12.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Завершено расследование по факту аварии, в которой погиб директор Слуцкого КХП

УСК по Минской области установлены обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 18 декабря 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

19-летний житель Слуцкого района управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигался в аг. Лучники в направлении Слуцка. При совершении объезда припаркованного на обочине автомобиля водитель не выбрал безопасную скорость с учетом скользкого состояния проезжей части и износа протектора шин передних колес автомобиля и потерял контроль за безопасным движением. Это привело к заносу и выезду транспортного средства на встречную полосу движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Geely.

В результате ДТП погиб 39-летний пассажир легкового автомобиля, еще двое его пассажиров и водитель получили тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.

Следователи пришли к выводу, что эксплуатация автомобиля ГАЗ с неисправной ходовой частью, которая могла быть обнаружена водителем перед началом движения, а также нарушение им требований правил дорожного движения, находятся в прямой причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими тяжкими последствиями.

Водителю грузовика предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Завершено расследование по факту аварии, в которой погиб директор Слуцкого КХП

 
 
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УСК по Минской области установлены обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 18 декабря 2018 года. 
 
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