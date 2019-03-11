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Завершено расследование по факту аварии, в которой погиб директор Слуцкого КХП
12.03.2019 — Разное | Слуцк Город
УСК по Минской области установлены обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 18 декабря 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
19-летний житель Слуцкого района управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигался в аг. Лучники в направлении Слуцка. При совершении объезда припаркованного на обочине автомобиля водитель не выбрал безопасную скорость с учетом скользкого состояния проезжей части и износа протектора шин передних колес автомобиля и потерял контроль за безопасным движением. Это привело к заносу и выезду транспортного средства на встречную полосу движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Geely.
В результате ДТП погиб 39-летний пассажир легкового автомобиля, еще двое его пассажиров и водитель получили тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.
Водителю грузовика предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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УСК по Минской области установлены обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 18 декабря 2018 года.
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