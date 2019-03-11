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Причиной убийства 16-летней девушки в Круглянском районе стала ревность

12.03.2019 21:39 — Разное | БелТА  
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Причиной убийства 16-летней девушки в Круглянском районе стала ревность
Фото УСК по Могилевской области

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной убийства 16-летней девушки в Круглянском районе стала ревность. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель начальника УСК по Могилевской области Вадим Хомченко, сообщает БЕЛТА.

С 20-летним парнем девушку связывали примерно двухлетние близкие отношения. В день убийства он освободился из исправительного учреждения, где отбывал месяц ареста за уклонение от призыва. "Между подозреваемым и потерпевшей на почве ревности возникла ссора, в ходе которой молодой человек причинил девушке несовместимые с жизнью телесные повреждения, в результате которых она скончалась на месте преступления", - сообщил Вадим Хомченко. По версии следствия, девушка была задушена шарфом.

Как сообщалось, вечером 11 марта тело школьницы было обнаружено в заброшенном доме в деревне Хильковичи. При осмотре места трагедии были зафиксированы следы, а также изъяты предметы, изучение которых позволило установить личность подозреваемого. Он был задержан сотрудниками милиции спустя шесть часов в 20 км от Хильковичей.

Сообщается, что подозреваемый признал свою вину и дает показания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной убийства 16-летней девушки в Круглянском районе стала ревность. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель начальника...
 
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