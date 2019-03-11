ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома

12.03.2019 23:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минский областной суд вынес приговор по делу о взятках в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В коррупции обвиняются 13 человек. Среди фигурантов и экс-глава ведомства Сергей Барисевич. Бывший руководитель ГУПР подозревается в получении взяток в крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Репортаж из зала суда в материале Александра Лучонка.

Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома

Александр Лучонок, СТВ:
Напомню: главным фигурантом по этому делу проходил экс-глава ведомства Сергей Барисевич. Генпрокурор запросил для него 14 лет лишения свободы. Суд ходатайство утвердил.

Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома

В зал Сергей Барисевич заходит в сопровождении конвоя. Держится спокойно, волнуется разве что немного – можно понять по неловким жестам. На прошлых заседаниях он уже пошел на сделку со следствием. Свою вину признал, но частично. Однако без драмы и нервов не обошлось: родственники и близкие обвиняемых эмоции не сдерживали. Кроме самого Барисевича, на скамье подсудимых находились еще 12 фигурантов, в основном женщины.

Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома

Об этой истории стало известно еще в апреле 2017-го. Оперативники раскрыли масштабную коррупционную схему в Главном управлении потребительского рынка. Сергей Барисевич стал во главу «незаконного угла». Бывший чиновник ГУПР давал указания подчиненным ведомству организациям проводить закупки у частных компаний по завышенным ценам, а бывало, что и собирал деньги с торговых объектов. Взамен их руководителям обещал головокружительный карьерный рост.

Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома

Экс-начальника управления Мингорисполкома Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы

Сергею Барисевичу выдвинуты самые жесткие санкции. Он будет отбывать срок в колонии усиленного режима. Марине Морозовой из комбината школьного питания Заводского района назначили 10 лет общего режима, 5 получила бывший технолог МТЗ Светлана Карконица. Двух женщин освободили из-под стражи. Точки над i сегодня были поставлены в отношении всех фигурантов.

Вынесен приговор по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома

Александр Лучонок:
Большинство согласились с решением суда, ну а те, кто свою вину не признал или согласились, но частично, еще смогут обжаловать приговор. На это у них есть 10 дней.
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минский областной суд вынес приговор по делу о взятках в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британские парламентарии не поддержали и обновлённое соглашение по брекситу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика