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Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске
Новости Беларуси. Высокоточные компьютерные томографы поступят в белорусские регионы уже в апреле. Это значительно улучшит качество оказания помощи на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили 12 марта на Международном медицинском форуме в Минске. На выставочной площадке свои инновационные разработки представили 200 компаний из 15 стран мира. Среди участников – мировые лидеры в производстве медтехники и фармацевтической продукции. К новинкам присмотрелась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Бормашина, инструмент, эстетическая реставрация зубов. Шутки ли – именно так проходил прием у врача стоматолога только 100 лет назад. Наши современные технологии показались бы футуризмом, но это уже реальность.
Как и то, что увеличить ту саму часть тела можно без единого разреза и силикона (кстати, белорусская разработка). Надо просто надеть белье-симулятор и настроить аппарат на определенную частоту. Главная цель – лечебный эффект.
Сергей Плетнев, главный инженер медицинского предприятия:
На выставке можно представить себя в роли хирурга с лапароскопом в руках или анестезиолога в операционной.
Вы там что, асистолию запустили? Ладно, пусть вам будет асистолия.
Белорус Леонардо в день переживает по несколько сотен летальных исходов и удачных манипуляций. Пациент – отечественный робот-симулятор высокой точности. Так шлифуется каждое движение, чтобы в жизни избежать фатальных ошибок.
Сергей Грачев, доцент Белорусского государственного медицинского университета:
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Впервые в рамках форума посетители бесплатно проходят обследование у топовых специалистов.
Экспресс-кардиограмму сразу, как СМС, скоро получат на руки пациенты врачей общей практики, которых оснастят такими кардиопланшетами. Если есть сомнения – сразу онлайн-консультация с узким специалистом.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Белорусский компьютерный томограф уже не мечта: в апреле семь аппаратов поступят в районы страны.
Владимир Линев, директор компании по производству медицинского оборудования:
Футбольный манеж в Минске на несколько дней стал самым современным госпиталем. Здесь собрано лучшее из 15 стран мира. Но главное – время эволюции от экспоната на выставке к внедрению на практике сокращается.
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Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске
Новости Беларуси. Высокоточные компьютерные томографы поступят в белорусские регионы уже в апреле. Это значительно улучшит качество оказания помощи на местах,...
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