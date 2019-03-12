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Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

12.03.2019 23:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Высокоточные компьютерные томографы поступят в белорусские регионы уже в апреле. Это значительно улучшит качество оказания помощи на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Об этом сообщили 12 марта на Международном медицинском форуме в Минске. На выставочной площадке свои инновационные разработки представили 200 компаний из 15 стран мира. Среди участников – мировые лидеры в производстве медтехники и фармацевтической продукции. К новинкам присмотрелась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Бормашина, инструмент, эстетическая реставрация зубов. Шутки ли – именно так проходил прием у врача стоматолога только 100 лет назад. Наши современные технологии показались бы футуризмом, но это уже реальность.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Как и то, что увеличить ту саму часть тела можно без единого разреза и силикона (кстати, белорусская разработка). Надо просто надеть белье-симулятор и настроить аппарат на определенную частоту. Главная цель – лечебный эффект.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Сергей Плетнев, главный инженер медицинского предприятия:
Были подобраны определенные частоты – проведены определенные исследования по этому направлению – которые могут угнетать раковые клетки. Другие частоты, которые могут применяться, способствуют росту стволовых клеток. Ткань женской груди… тоже может способствовать ее увеличению.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

На выставке можно представить себя в роли хирурга с лапароскопом в руках или анестезиолога в операционной.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Вы там что, асистолию запустили? Ладно, пусть вам будет асистолия.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Белорус Леонардо в день переживает по несколько сотен летальных исходов и удачных манипуляций. Пациент – отечественный робот-симулятор высокой точности. Так шлифуется каждое движение, чтобы в жизни избежать фатальных ошибок.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Сергей Грачев, доцент Белорусского государственного медицинского университета:
Навык – это умение, доведенное до автоматизма. Таким образом, если говорить, например, про проведение сердечно-легочной реанимации: для того, чтобы ее делать с закрытыми глазами, нужно, чтобы такие действия мы делали где-то не менее 100-150 раз.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
На выставке можно познакомиться не только с новыми технологиями в области медицины, но и пройти ряд обследований. Например, проверить слух.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Впервые в рамках форума посетители бесплатно проходят обследование у топовых специалистов.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Экспресс-кардиограмму сразу, как СМС, скоро получат на руки пациенты врачей общей практики, которых оснастят такими кардиопланшетами. Если есть сомнения – сразу онлайн-консультация с узким специалистом.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Построение электронного здравоохранения, то есть то, что будет влиять на развитие практического здравоохранения в ближайшей перспективе. Мы видим те тенденции, которые придут в нашу практическую деятельность и позволят оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Белорусский компьютерный томограф уже не мечта: в апреле семь аппаратов поступят в районы страны.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Владимир Линев, директор компании по производству медицинского оборудования:
Он имеет цену в 2-2,5 раза ниже того, что поставлялось до сих пор. И что очень важно: первые семь аппаратов будут установлены в приемных отделениях именно районных поликлиник. То есть сегодня такой метод эффективной диагностики, как компьютерная томография, становится доступным.

Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Футбольный манеж в Минске на несколько дней стал самым современным госпиталем. Здесь собрано лучшее из 15 стран мира. Но главное – время эволюции от экспоната на выставке к внедрению на практике сокращается.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Высокоточные компьютерные томографы поступят в белорусские регионы уже в апреле. Это значительно улучшит качество оказания помощи на местах,...
 
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