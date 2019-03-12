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В Могилевской области сформируют около 300 студотрядов

13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Могилевский областной штаб студенческих отрядов планирует сформировать в 2019 году около 300 студенческих отрядов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В области уже определены 130 объектов, на которых будут работать бойцы студенческих отрядов. Они будут задействованы на строительстве дорог, школ и детских садов, объектах сельскохозяйственных организаций, на зерносушильных комплексах, в лесопитомниках лесохозяйственных учреждений, на благоустройстве городских объектов, в санаториях и детских оздоровительных лагерях.

Также 5 студенческих сервисных отрядов, сформированных в Могилевском государственном университете продовольствия и Могилевском технологическом колледже, будут работать на II Европейских играх. Студенты Белорусской сельхозакадемии помогут аграриям во время посевной и уборочной кампаний, а студенты Белорусско-Российского университета будут задействованы на строительстве объектов в Островце.

Белорусский республиканский союз молодежи объявил 2019-й — Годом студенческих отрядов. Такое решение было принято на III Пленуме Центрального комитета союза молодежи. С 11 марта в Беларуси стартовала республиканская акция «Выбираем студотряд!». Ее цель — информирование молодых людей как потенциальных участников студотрядовского движения о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра, популяризация студотрядовского движения.

 
 
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Могилевский областной штаб студенческих отрядов планирует сформировать в 2019 году около 300 студенческих отрядов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ. В...
 
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