Внимание: конкурсы Минобороны страны!

Первый — на лучший детский рисунок — пройдет в 2 этапа: «Беларусь непокоренная» посвящен 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и продлится до 1 июня, «Я помню! Я горжусь!» – 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (до 1 апреля).





Второй — фоторабот «Беларусь помнит…» — посвящается 75‑летию освобождения и проводится с 1 марта по 21 июня.

Подробности о творческих конкурсах на сайте www.mil.by/ru/news.