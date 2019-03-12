О возможности предоставления гражданами деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц в электронном виде

Министерством по налогам и сборам страны реализована такая возможность в 2018 году через личный кабинет без электронной цифровой подписи (www.nalog.gov.by/личный кабинет физлица/авторизация без ЭЦП/представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц). Предоставление доступа к «Личному кабинету» осуществляется в любой налоговой инспекцией МНС на безвозмездной основе.

До посещения налогового органа плательщик может заполнить соответствующую заявку по прилагаемой форме на портале МНС или направить ее на электронный адрес МНС; оформить ее в устной форме в момент обращения в инспекцию.

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2018 год представляется физлицами по сроку не позднее 1 апреля 2019 года.

Декларацию обязаны представить физлица, получившие в 2018 году следующие доходы:

От продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента) имущества:

— от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных средств: второго и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает 8, или другого механического транспортного средства; любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3.500 кг (например, грузового); любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает 8 (например, автобуса);

— от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости: в течение 2013-2018 гг. (5 последних лет) более одного не завершенного строительством капстроения (здания, сооружения), расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела, более одной квартиры, жилого дома с хозпостройками (при их наличии), дачи, садового домика с хозпостройками (при их наличии), гаража, машино-места, земельного участка, принадлежащих физлицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество); в течение 2018 года одного и более объектов недвижимости, не относящихся к квартире, жилому дому с хозпостройками (при их наличии), даче, садовому домику с хозпостройками (при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку. К таким объектам, например, относятся торговые, офисные и административные помещения.

— от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физлицу.

В виде дарения: получившие в течение 2018 года доходы в результате дарения или в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в размере, превышающем 6 116 белорусских рублей от всех источников в течение года. От сдачи внаем жилых и нежилых помещений: получившие в течение 2018 года от иных физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений на общую сумму более 6 116 белорусских рублей. Доходы, полученные из-за или за границей. В виде возврата взносов при прекращении строительства жилья. В виде погашения (досрочного погашения) жилищных облигаций денежными средствами. Иные доходы (перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в ст. 216 и 219 Налогового кодекса страны).

Более подробную информацию о декларировании доходов физическими лицами за 2018 год можно узнать на сайте МНС (http://www.nalog.gov.by) или в инспекции МНС по Осиповичскому району (тел. 25-951, 25-751, 25-956).