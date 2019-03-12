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Въезд разрешен

13.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Контрольно-пропускной режим отменен на отдельных участках территорий Буда-Кошелевского, Брагинского, Добрушского, Наровлянского и Хойникского районов.

Въезд разрешен

Такую информацию предоставил территориальный отдел по Гомельской области Администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь. Согласно решению коллегии №1 от 21.02.2019 г. Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, контрольно-пропускной режим отменен:
1. На территории Буда-Кошелевского района:
— участок земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в ведении СУП «Андреевка» площадью 95,7 га, переданный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2018 №8.
2. На территории Брагинского района:
— квартал №19 и часть квартала №30 площадью 2 га Богушевского лесничества государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» (далее – Заповедник).
3. На территории Наровлянского района:
— кварталы 44 и 45 Вербовичского лесничества и 61, 66 Хильчанского лесничества Заповедника, общая площадь 462,61 га;
— квартал 58 Наровлянского лесничества ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» площадью 158 га;
— территория захороненного отселенного н.п. Смолегов площадью 76 га;
— территория захороненного отселенного н.п. Смолеговская Рудня площадью 39 га;
— кварталы 109 и 111 Кировского лесничества ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» общей площадью 301 га;
— территория отселенного н.п. Бук площадью 63 га.
4. На территории Хойникского района:
— вдоль реки Припять на расстоянии 10 м от левого берега в границах кварталов 90, 107 Тульговичского лесничества Заповедника.
5. На территории Добрушского района:
— кварталы 445, 510, 527 Доб-рушского лесничества ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз» общей площадью 236,9 га;
— кварталы 15, 90, 137, 138, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 280 Шабринского лесничества общей площадью 666,9 га;
— территория сельскохозяйственных угодий ОАО «Добрушский райагросервис» вблизи кварталов 13-16, 45, 46, 52, 57-59, 61-63 Шабринского лесничества ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз» общей площадью 765,8 га.

 
 
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Контрольно-пропускной режим отменен на отдельных участках территорий Буда-Кошелевского, Брагинского, Добрушского, Наровлянского и Хойникского...
 
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