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ОК открыли творческую студию всем пользователям

13.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Социальная сеть Одноклассники открыла полный доступ к интерактивной платформе для создателей видеоконтента — творческий студии с голосованиями, викторинами и аннотациями внутри видео.

Теперь дополнять свои видео и трансляции могут все пользователи: от digital-специалистов киностудий и телеканалов до независимых авторов и небольших медиа. Новой возможностью сразу воспользовались несколько тысяч авторов, и интерес к новому формату постоянно растет. Интерактивные аннотации получают в соцсети уже более 50 млн показов.

Создатели видео активно используют возможности творческой студии для дополнительного вовлечения пользователей в контент. Так, Первый канал в прямом эфире проводил голосование за лучшего наставника шоу «Голос. Дети», а Русское радио устроило викторину для зрителей концерта певицы МакSим.

Однако самым популярным форматом использования творческой студии стали интерактивные ссылки на группы в соцсети: с помощью них авторы могут постоянно увеличивать аудиторию своих сообществ и привлекать новых подписчиков с видеовитрины ОК. После открытия творческой студии для всех пользователей среднее число ежедневных вступлений в группы выросло на 30%.


Запуск интерактивной платформы ОК стал дополнительным стимулом и для общего роста видеосмотрения в соцсети. В начале года ОК поставили новый рекорд по числу просмотров в сутки — теперь видео и трансляции в Одноклассниках набирают в день более 870 миллионов просмотров.

Марина Краснова, директор по продуктам «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники:

«Интерактивные возможности видео становятся новым трендом в соцсети. Авторы активно используют инструменты творческой студии, чтобы вовлекать зрителей, создавать и масштабировать внутри ОК экосистему своего контента. С помощью аннотаций теперь легко рассказать всем зрителям о своей группе или прорекламировать новое видео, а голосования и викторины помогают вовлекать пользователей в обмен эмоциями, что положительно сказывается на интересе к видео и длительности его смотрения».


 
 
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