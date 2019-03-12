Спасатели проверили жилой сектор Тростинского сельсовета

12 марта сотрудниками РОЧС совместно с председателем Тростинского сельского Совета депутатов Инной Хилькевич был проведён рейд по жилому сектору деревень Яновка и Беседский Прудок.

В результате рейда серьёзных нарушений выявлено не было: у всех жильцов, вне зависимости от возраста, были установлены и находились в рабочем состоянии автономные пожарные извещатели, печи были в исправном состоянии, имелись притопочные листы.



