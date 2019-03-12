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Спасатели проверили жилой сектор Тростинского сельсовета
13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
12 марта сотрудниками РОЧС совместно с председателем Тростинского сельского Совета депутатов Инной Хилькевич был проведён рейд по жилому сектору деревень Яновка и Беседский Прудок.
В результате рейда серьёзных нарушений выявлено не было: у всех жильцов, вне зависимости от возраста, были установлены и находились в рабочем состоянии автономные пожарные извещатели, печи были в исправном состоянии, имелись притопочные листы.
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12 марта сотрудниками РОЧС совместно с председателем Тростинского сельского Совета депутатов Инной Хилькевич был проведён рейд по жилому сектору деревень Яновка...
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