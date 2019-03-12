В Беларуси предлагается расширить сферу использования чеков «Жилье»





В Беларуси депутаты предлагают расширить сферу использования чеков «Жилье». Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец.

Депутаты планируют рассмотреть поправки в законодательство об именных приватизационных чеках. «Хотим предложить расширить сферу действия чеков «Жилье». Много вопросов исходит от одиноких пожилых людей с просьбой использовать чеки «Жилье» на работы по замене окон, чтобы провести газ и т.д. Эти люди не относятся к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий, но, на наш взгляд, они заслужили определенные преференции от государства», — сказал Юрий Дорогокупец.

По его словам, несмотря на завершение приватизации в Беларуси, продолжают поступать обращения граждан по использованию чеков «Жилье».

В настоящее время законопроект, который предусматривает изложение Жилищного кодекса в новой редакции, готовится к рассмотрению во втором чтении на весенней сессии. В обновленном Жилищном кодексе исключаются отношения, связанные с приватизацией помещений государственного жилищного фонда и предоставлением их по договорам поднайма. С 1 июля 2016 года срок обращения граждан за приватизацией занимаемого жилья истек, а обязательства по договорам поднайма прекращены. Уточняется порядок предоставления жилья государственного жилфонда, в том числе с учетом его новой структуры: введение арендного жилья, упразднение жилых помещений специального служебного жилищного фонда и служебных жилых помещений.-0-

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Депутаты рассчитывают рассмотреть обновленный Жилищный кодекс на открытии весенней сессии Депутаты готовят ко второму чтению законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законы по правовому регулированию жилищных отношений, в том числе в Жилищный кодекс.