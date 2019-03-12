Вчера свою аллею в парке 1000-летия заложили журналисты, а сегодня, 13 марта – работники торговли и транспорта и представители союза предпринимателей.



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Бреста появились у предпринимателей, работников транспорта и торговли" alt="Аллеи в парке 1000-летия Бреста появились у предпринимателей, работников транспорта и торговли">



В акции участвовали около ста человек. Как сообщил председатель Союза предпринимателей Сергей Шалоник, представители бизнеса сами оплатили стоимость саженцев. Сажали сосны, ели, клёны, дубы и каштаны.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64288.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64288.php

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Свои аллеи появились у работников автобусного и троллейбусного парков, на своём участке высадили сосны представители предприятий торговли Бреста.



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Обращаясь к собравшимся, глава города Александр Рогачук сказал: «Я благодарен вам за то, что вы пришли. Опираясь на вас – мы сделаем город краше. Любые ваши инициативы, не только с посадкой деревьев – будут поддержаны».



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Акция «1000 деревьев к тысячелетию Бреста» стартовала в конце прошлого года. В городе были высадили австрийские сосны, красные клены, кедры, лиственницы, пирамидальные дубы. В нынешнем году высадка деревьев началась в середине февраля.