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Аллеи в парке 1000-летия Бреста появились у предпринимателей, работников транспорта и торговли
13.03.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера свою аллею в парке 1000-летия заложили журналисты, а сегодня, 13 марта – работники торговли и транспорта и представители союза предпринимателей.
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В акции участвовали около ста человек. Как сообщил председатель Союза предпринимателей Сергей Шалоник, представители бизнеса сами оплатили стоимость саженцев. Сажали сосны, ели, клёны, дубы и каштаны.
Свои аллеи появились у работников автобусного и троллейбусного парков, на своём участке высадили сосны представители предприятий торговли Бреста.
Обращаясь к собравшимся, глава города Александр Рогачук сказал: «Я благодарен вам за то, что вы пришли. Опираясь на вас – мы сделаем город краше. Любые ваши инициативы, не только с посадкой деревьев – будут поддержаны».
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Вчера свою аллею в парке 1000-летия заложили журналисты, а сегодня, 13 марта – работники торговли и транспорта и представители союза предпринимателей. В акции...
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