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Многотонный валун с Красного Двора привезли в Городской сад в Бресте
13.03.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Камень доставили техникой «Полесьежилстроя», идут работы по его установке.
Как сообщил генеральный директор Брестского ЖКХ Игорь Сильченко, камень обнаружили в прошлом году на дне водоема в районе Красного Двора и подняли специальной техникой.
Начальник управления архитектуры и градостроительства Николай Власюк рассказал, что камень установят на пересечении будущих аллей. Идут работы по разметке парка, и, хотя углубление в грунт не планируется, готовят документы на археологическое сопровождение.
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Камень доставили техникой «Полесьежилстроя», идут работы по его установке. Как сообщил генеральный директор Брестского ЖКХ Игорь Сильченко, камень...
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