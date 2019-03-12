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Многотонный валун с Красного Двора привезли в Городской сад в Бресте

13.03.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Камень доставили техникой «Полесьежилстроя», идут работы по его установке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64287.php

Многотонный валун с Красного Двора привезли в Городской сад в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64287.php

Многотонный валун с Красного Двора привезли в Городской сад в Бресте

Как сообщил генеральный директор Брестского ЖКХ Игорь Сильченко, камень обнаружили в прошлом году на дне водоема в районе Красного Двора и подняли специальной техникой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64287.php

Многотонный валун с Красного Двора привезли в Городской сад в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64287.php

Многотонный валун с Красного Двора привезли в Городской сад в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64287.php

Многотонный валун с Красного Двора привезли в Городской сад в Бресте

Начальник управления архитектуры и градостроительства Николай Власюк рассказал, что камень установят на пересечении будущих аллей. Идут работы по разметке парка, и, хотя углубление в грунт не планируется, готовят документы на археологическое сопровождение. 

 
 
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  Камень доставили техникой «Полесьежилстроя», идут работы по его установке. Как сообщил генеральный директор Брестского ЖКХ Игорь Сильченко, камень...
 
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