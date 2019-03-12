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Виктория Азаренко попала в топ-25 самых популярных спортсменок 2019 года по версии ESPN
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко попала в топ-25 самых популярных спортсменок 2019 года по версии ESPN.
Экс-первая ракетка мира в топе заняла 15-е место. Рейтинг составлялся на основании трех показателей: статистики запросов в Google, доходе и числе подписчиков спортсменок в социальных сетях.
Первое место в рейтинге занимает американская теннисистка Серена Уильямс, второе — россиянка Мария Шарапова, тройку замыкает Саня Мирза из Индии.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко попала в топ-25 самых популярных спортсменок 2019 года по версии ESPN. Экс-первая ракетка мира в топе заняла 15-е место. Рейтинг...
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