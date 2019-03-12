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США приостанавливают полеты Boeing-737 MAX 8 и Boeing-737 MAX 9

13.03.2019 21:59 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в среду объявил о приостановке в стране полетов самолетов Boeing-737 MAX 8 и Boeing-737 MAX 9, сообщают американские СМИ.

"Безопасность - наш главный приоритет", - указал Д.Трамп.

Это реакция на катастрофу с самолетом Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшим рейс из Аддис-Абебы в Найроби, который потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX ввели многие страны мира. Среди них - страны-члены ЕС, а также ОАЭ, Турция, Австралия и Канада.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в среду объявил о приостановке в стране полетов самолетов Boeing-737 MAX 8 и Boeing-737 MAX 9, сообщают американские СМИ. "Безопасность - наш главный...
 
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