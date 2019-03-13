Обратимся к январскому прогнозу, подготовленному командой пессимистов из Всемирного банка. Надежды на светлое завтра улетучиваются уже после прочтения его заголовка: «Темнеющие небеса». Поводов для небесного знамения, по мнению авторов прогноза, мировая экономика предоставляет в избытке, на любой вкус. Выбирай — не хочу.





Наиболее убедительный — сокращение продаж на мировом рынке автомобилей: в III квартале 2018 г. продажи упали на 2,9%, а в IV квартале — еще на 4% (в последний раз сокращение в течение двух кварталов подряд наблюдалось в 2009 г. в разгар финансово-экономического кризиса). Основной вклад внес Китай, чей автомобильный рынок в 2018 г. просел на 6%.





Страшно даже представить, как бы выглядел итоговый показатель, если бы мировому авторынку не подставила плечо Беларусь, увеличившая импорт автомобилей за январь—ноябрь прошлого года на 63%!









Питомник «черных лебедей»

Американский экономист Нассим Талеб обогатил науку термином «черный лебедь». «Птицу» Талеба не следует путать с Одиллией, дочерью злого волшебника Ротбардта из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».





«Черный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые (для экспертов) и редкие события, которые имеют значительные последствия. Википедия приводит следующие примеры подобных событий: Первая мировая война, распад Советского Союза, атака 11 сентября и мировой экономический кризис, старт которому дал крах американского банка Lehman Brothers в сентябре 2008 г.





Этот список можно смело пополнить локальным экономическим кризисом 2011 года, который всем нам (жителям Беларуси) «посчастливилось» испытать на себе.





Причина, не позволяющая занести «черных лебедей» в Красную книгу, несмотря на усилия лучших умов человечества, заключается в самой природе homo sapiens, т.е. человека разумного. Сколь велики ни были бы его успехи на ниве просвещения, но не зря же в христианстве гордыня по праву считается главным грехом человечества, ибо влечет за собой все остальные.





Ослепленный гордыней грешник гордится своими качествами, забывая, от кого он их получил. Ситуация может принять необратимый характер, если грешнику на начальных этапах его деятельности сопутствовал успех.





История знает массу подобных примеров. Обобщая мировой опыт, английский историк Арнольд Тойнби справедливо заметил, что личность, сумевшая добиться определенного успеха, стремится «почить на лаврах в своем сомнительном рае, где, как ей кажется, она будет до конца дней своих пожинать плоды обретенного счастья.





Безумство этого рода нередко проистекает из иллюзии бывшего героя, будто он всегда сможет повторить свой подвиг, если того потребует ситуация, и будто ему обеспечен успех в ответе на любой новый вызов».





Тойнби не дожил до возможности испытать свои теоретические выкладки на «белорусской модели». Но кто мешает нам это сделать? Обратимся, для примера, к следующему высказыванию историка: «По мере укрепления власти над окружением начинается процесс надлома и распада, а не роста».





Главный архитектор «белорусской модели» приступил к ее строительству в «лихие 90-е», когда власть «валялась в грязи». Как тут не процитировать фрагмент стенограммы встречи Лукашенко с представителями белорусских и зарубежных СМИ в январе 2015 г.:





«Теперь-то вы понимаете, что мы правильно тогда поступили? Мы восстановили предприятия и дали людям работу. То, что они просили. Мы с 30 долларов, которые тогда была средняя зарплата… Но это за счет предприятий, которые работали, а многие, как «Горизонт», я туда приехал, стоят женщины и рыдают: «Деточка, — мне говорят, — дай хоть 30 долларов зарплату». Все было остановлено. И мы вот с тех пор потихоньку-потихоньку от этих трудностей уходили и поднимались. Да, не без проблем, и сегодня проблем достаточно. Но они порождены не нами!»





Практически бесплатные выборы

Белстат движение прочь «от этих трудностей» подтверждает: с 1996 по 2010 годы среднегодовые темпы экономического роста «белорусской модели» в два раза превышали общемировые. Но потом что-то сломалось, и один за другим в страну озер потянулись «черные лебеди». Создается впечатление, что их тут кто-то подкармливает, причем делает это неосознанно. Иначе откуда это решительное «не нами»!





Поднятая из грязи власть застыла в форме фаллического символа (властная «вертикаль»), превратившись из механизма решения проблем в свою противоположность — в механизм их создания.





Это благодаря ее усилиям валовой внешний долг страны с 2000-го по 2013 год увеличился в 19 раз (с 2,1 до 39,6 млрд долларов). Прекращение дальнейшего роста остановило и рост зарплат в долларовом эквиваленте.





Поэтому сегодня, как и девять лет тому назад, фаллический символ «государства для народа» пытается поднять зарплату среднестатистическому представителю народа до «святой цифры» в 500 долларов. Но что-то ему постоянно мешает.





В этой связи уместно будет обратиться к видеобрифингу Лидии Ермошиной, состоявшемуся 22 февраля. Глава белорусского ЦИК посетовала на использование больших денег, которые накладывают отпечаток на президентские выборы в Украине.





«Это ведет к тому, что голоса избирателей определенным образом покупаются, что выигрывает выборы не тот, кто является более достойным, а тот, кто может больше потратить на свою избирательную кампанию», — заметила она.





Что касается выборов в Беларуси, то они, по мнению Ермошиной, «проходят практически бесплатно, за исключением расходов избирательных комиссий». Исключение в виде двузначного роста доходов населения в годы так называемых «элегантных побед», разумеется, не в счет.





В этой связи следует отметить 2001 год. Это были первые выборы, на которых Лукашенко сдавал экзамен, а не принимал участие в статусе «одного из кандидатов».





Опыта по проведению «политических вакханалий» подобного масштаба у «вертикали» еще не было. Поэтому было решено «подстелить соломку» в виде 28-процентного роста доходов населения, для чего потребовалось увеличить валовой внешний долг на рекордные 43%.





В 2015 году в условиях патриотической мобилизации, наведенной российским телевидением, электоральный экзамен удалось сдать, не прибегая к повышению зарплат и пенсий. Как получится на этот раз — вопрос, ответ на который зависит не только от опыта и напора фаллического символа.









Административный ресурс. Как же без него…

Во время интернет-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра Лидия Ермошина объяснила, почему она категорически против предложения юридически закрепить в Конституции обязанность белорусов голосовать на выборах. Как оказалось, с такой инициативой выступила «Белая Русь».





— Нельзя отступать от свобод, дарованных Конституцией, а Конституция гарантирует свободное участие в выборах. Любое понуждение повлечет критику как внутри страны, и очень обоснованную, так и за рубежом. Стоит ли это? Разве можно кого-то принудить быть счастливым? — заявила Ермошина.





Глава ЦИК отметила, что на выборах белорусы демонстрируют высокую явку, но посетовала, что не обходится на выборах и без административного ресурса.





— Но все-таки это не принуждение, это скорее воспитание ответственных избирателей, — считает Ермошина.





Интересно получается: заставить всех голосовать — нельзя, еще неизвестно, как проголосуют под принуждением. А вот применить административный ресурс можно. Для «воспитания» избирателей… Чтобы «правильно» проголосовали.