|
Трамп запретил полеты самолетов Boeing
Президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.
"Вводится запрет на полеты всех Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США", - заявил Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме в среду, передает
"Все авиалинии уведомлены об этом", - подчеркнул Трамп.
Это связано с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)