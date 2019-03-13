Координатор политической подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине пытается продвинуть работу по имплементации "формулы Штайнмайера", касающейся определения статуса Донбасса.

"В повестке дня сегодняшнего заседания политической рабочей (под)группы стояло два дискуссионных документа, подготовленные координатором группы послом Пьером Морелем, и предназначенные для обсуждения существующего статус-кво: по имплементации формулы Штайнмайера и амнистии", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он отметил, что у "П.Мореля в среду была 106-я его сессия (в ТКГ - ИФ)". "И он и на 106-ю сессию идет с новыми идеями, чтобы продвинуть эту работу", - подчеркнул М.Сайдик.

По словам спецпредставителя, по этим двум предложениям "шла живая дискуссия" в подгруппе.