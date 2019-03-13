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2000 долларов за 40 грамм и чемпионат по завариванию: чайный фестиваль «9525» проходит в Минске
Новости Беларуси. Душа народа – в чашке чая. Так говорят в Южной Корее, где этому напитку отводится особое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Искусством его приготовления в эти дни делятся в Минске чайные сомелье из разных стран. В белорусской столице проходит чайный фестиваль. Интересно, что название – «9525» – это формула: 95 – температура воды, 2 грамма листьев и 5 минут настаивания – все, что нужно для правильного чая. О корейских традициях – корреспондент Кристина Федорович.
Если обычно «Минск-Арена» ассоциируется с чем-то холодным и зимним, то 13 марта – исключение. Лед явно растоплен. Конечно – такое количество корейского чая на один квадратный метр.
Про Camellia sinensis, ну или просто про корейский чай, известно немного. Он практически не продается в обычных магазинах и стоит дорого. Кстати, сами корейцы предпочитают свои чаи – китайским не доверяют.
Вильям Ли, представитель Корейской чайной ассоциации:
Душа народа – в чашке чая. Хотя чего греха таить, у корейцев все зависит от приготовления. Чай всегда разливает мастер – хозяин дома – в маленькие чашки и исключительно слева направо. Сначала наслаждаются цветом, затем ароматом. И только после этого пробуют на вкус.
Кристина Федорович, СТВ:
Единственное, что осталось от традиций площадки-хозяйки – баталии. Не совсем ледовые, но оттого не менее зрелищные. Речь идет о чайных. Семь участников, и у каждого в арсенале 15 минут, чтобы покорить жюри приготовленным чаем. Александр с головой в хобби два года. К чемпионату готовился основательно.
Александр Ильиных, участник V Национального чайного чемпионата:
Обычно о вкусах не спорят, но в нашем случае фокус-группа все же оценивает строго.
Анастасия Шиф, член жюри V Национального чайного чемпионата:
Чай, конечно, дело хорошее. Но что о нем много говорить – куда лучше пробовать!
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Новости Беларуси. Душа народа – в чашке чая. Так говорят в Южной Корее, где этому напитку отводится особое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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