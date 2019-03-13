«Самая безрассудная и дорогая покупка - каменная столешница». История проекта «Моя кухня-3»

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» мы продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня рассказываем о ремонте, во время которого верхние шкафчики заменили стеллажом, а обеденный стол перенесли в жилую комнату. В итоге на переделку кухни потратили 6,5 тысяч рублей.

О ремонте, сделанном для родственника, нам рассказал читатель Дмитрий:

— Для того, чтобы три года назад отремонтировать квартиру нашего дяди, собралась вся семья. Он инвалид, после смерти бабушки остался один, и сам бы не справился. В его бобруйской «хрущевке» был скрипучий пол, ужасная сантехника, а еще там накопилось много старых вещей.



План жилья

Приступая к ремонту, мы не делали никаких проектов и ничего не планировали. Решения принимали по факту нахождения каких-либо проблем.

Первым делом мы заменили все окна и застеклили балкон.

Затем пришло время разобрать «музыкальный» пол. И тут был первый сюрприз: деревянный настил скрывал существенную неровность на стыке двух плит. Пришлось выравнивать пол по всей квартире с помощью стяжки, что, конечно, затратно. Без помощи специалистов мы бы не справились. На отремонтированный пол постелили линолеум.

Параллельно рабочие меняли проводку, добавляли розетки на кухне. Хоть электрики нас и уговаривали, возле пола мы их не делали, потому что наш дядя высокий и нагибаться ему не очень хочется. А вот выключатели опустили.

Стены идеально не выравнивали, а просто оштукатурили в один слой и покрасили в белый цвет. Три стены выложили плиткой от пола до потолка. Сделали это, потому что они были кривыми, а с таким покрытием визуально все стало ровным. К тому же плитка — это практично, и ее удобно мыть.

Также оштукатурили и покрасили потолок.

Когда пришло время выбирать мебель и технику, мы поняли, что на маленькой площади невозможно будет удобно разместить обеденный стол, а большое количество шкафов для хранения только загромоздит кухню. Поэтому к стене мы приделали металлический подвесной стеллаж, на котором разместили микроволновку и посуду.





Полноценный обеденный стол поставили в одной из комнат, нарушив при этом «традицию жизни» — есть на кухне. Для того, чтобы возить еду в другую комнату, заказали металлическую тележку на колесиках. Покупка оказалась универсальной: с ней удобно готовить, так как легко перемещается по кухне.





К удивлению всех продавцов встроенной бытовой техники, мы купили просто отдельно стоящую газовую плиту. Поэтому нижний шкаф с мойкой небольшой. Он самой простой конструкции: внутри только несколько выдвижных ящиков. Это было плюсом при монтаже на месте, потому что даже лобзиком ничего не пришлось выпиливать — просто придвинули шкафчик к стенке и приклеили бортик.

Почему-то именно черный цвет показался нам самым простым и в тоже время ярким решением. Даже изготовитель мебели из ДСП не смог отговорить нас, пугая пятнами и «пальцами».





Еще до окончательной установки шкафов мы переживали, что не будет хватать места для хранения и рабочей поверхности для готовки. Но первые же обеды, приготовленные на новой кухне, доказали, что это не так.

Наверное, самая безрассудная и дорогая покупка — это кусочек каменной столешницы.





По традиции на кухне должна быть вытяжка, но мы решили, что пока и без нее будет хорошо. Конечно, со временем купим, а сейчас на всякий случай над плитой есть свободное место.

Мы сомневались: оставить окно открытым или занавесить его шторой? Но, когда вся мебель встала на свое место, решили, что будет просто преступлением приглушать дневной свет.





Опыт показал, что кухню со стеклянными полками и черными поверхностями нужно убирать не чаще, чем другие. Самое главное, что теперь в помещении нет ни одной лишней вещи, и все всегда на виду. Это, как мне кажется, повлияло на чистоту кухни.





Мечта сбылась — маленькая кухня получилась светлой и визуально просторной.

Смета:

Газовая плита ≈ 990 руб. Плитка ≈ 660 руб. Укладка плитки ≈ 510 руб. Нижний шкаф, подвесной стеллаж, тележка, мойка, кран и столешница ≈ 4370 руб. Итого ≈ 6530 руб.

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Нет такого закона, по которому каждый ремонт кухни обязательно должен заканчиваться занавесками на окне, обеденным столом и парой стульев. Сегодняшняя кухня уж точно не скована этими стереотипами и маленьким объемом помещения, а базовые принципы скандинавского дизайна, которые явно прослеживаются в ней, как никогда лучше позволяют ощутить ее практичность и естественность, ничуть не мешающие комфорту и уютной домашней обстановке. Маленькие помещения визуально кажутся больше и эргономичнее за счет обилия света и простых геометрических форм. Это своеобразный баланс между рациональностью и суровым скандинавским аскетизмом.

Я с интересом рассматриваю детали в этой кухне. Ведь не часто такое встретишь, когда кухня не «от стенки до стенки», да еще и с открытой полкой. И заканчивается легко перемещаемым модулем — то есть, кухонной тележкой. Прикольно. Я даже представляю, как с помощью этой тележки можно будет возить завтраки в комнату. Красота! Минимальное количество предметов мебели, не захламленность, отсутствие вычурного декора — что еще нужно для счастья хозяину на этой кухне? Да и открытая полка с микроволновой печкой притягивает мой взгляд. Какая-то гипнотическая простота есть в этой кухне, которая меня обезоруживает в попытках найти здесь минусы и дать совет. Но я подумаю, обещаю.

Партнер проекта:





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