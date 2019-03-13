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И вновь — о защите прав потребителей

14.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей

В нынешнем году он проходит под девизом «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий».

Все активней в современных условиях используются цифровые технологии, которые изменяют характер многих услуг и продуктов. Уже привычными для граждан стали услуги по обеспечению онлайн-оплаты покупок товаров, ЖКУ, мобильной связи, интернета, железнодорожных и авиабилетов и др.

В связи с этим особое внимание следует уделить обеспечению прав потребителей на свободу выбора товара (работы, услуг) и на получение четкой и достоверной информации о них, а также об исполнителях, продавцах, представленной в понятной форме, для принятия потребителями обоснованных решений относительно покупки товаров, заказа и оплаты работ, услуг с использованием цифровых технологий. Покупателям должно быть понятно, кто именно несет ответственность в каждой точке цепи поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока использования. От доверия и безопасности потребителей зависит успешность развития цифровой экономики.

Просветительская работа в День потребителя проходит по всему миру, включая республику и наш район. 15 марта организована работа «горячих линий», и каждый желающий может получить консультацию по вопросам своих прав как потребителя и путей решения проблемы по телефонам 66-033 и 66-034.

 
 
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15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей В нынешнем году он проходит под девизом «Защита прав потребителей в эпоху умных технологий». Все активней в...
 
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