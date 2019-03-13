В центре внимания смотровых комиссий...

С целью предупреждения пожаров и гибели людей на них работники Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят профилактическую работу в составе смотровых комиссий при сельисполкомах. Так, инспектор инспекции надзора и профилактики Виталий Геннадьевич Ильчук совместно с председателем Вольковского сельисполкомаКарповичем Игорем Брониславовичем в аг. Волька провели обследование домовладений граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

При проведении обследования домовладений спасатель указывал гражданам на выявленные нарушения правил пожарной безопасности, а со своей стороны собственники приступали к немедленному устранению.

Участники комиссии в оч ередной раз напомнили домовладельцам о том, как правильно эксплуатировать находящиеся в доме отопительные приборы, что нужно делать, чтобы уберечь свой дом от огненной опасности, а также о пользе автономных пожарных извещателей. И, конечно, особое внимание – правилам сжигания мусора на приусадебной территории, а также предупреждению весенних палов травы.

Владислава Пархомик, ст. инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.