|
Актёр из фильмов о Гарри Поттере оказался на инвалидной коляске
Новости Великобритании. Шотландский актёр известный ролью Рубеуса Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер» Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за острой боли в колене.
Как
Из-за болезни у Робби практически разрушились хрящи в колене, а также серьёзно травмирован сустав. Теперь Колтрейн собирается ехать на операцию в США. Актёр надеется, что после неё сможет полностью восстановиться и будет «прыгать, как эльф».
Несколько лет назад мы взглянули, как изменились актёры «Гарри Поттера» с момента выхода первого фильма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Шотландский актёр известный ролью Рубеуса Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер» Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)