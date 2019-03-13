Республиканская акция «Наш животновод» в самом разгаре. В этот раз председатель районного комитета профсоюзов работников АПК Зоя Кравченко побывала на МТФ «Липиничи» ОАО «Юбилейный-Агро», где чествовали лучших работников животноводческой отрасли.

Обращаясь к присутствовавшим, Зоя Иосифовна отметила, что на каждой ферме есть работники, на которых следует равняться. Так, особых поздравлений от профсоюзного лидера на МТФ «Липиничи» были удостоены 2 оператора машинного доения, которые показали лучшие результаты за февраль текущего года. Это Татьяна Радучич, которая надоила 20947 килограмм молока с расчетом на корову — 411 килограмм, и Лариса Ершова, которая получила 19628 килограмм молока – 401 килограмм на корову. К слову, женщины всегда отличались добросовестным отношением к своему делу, поэтому награда для них стала вполне ожидаемой и заслуженной. Также награду получил и животновод на доращивании и откорме Александр Павлюков. Им получено валового привеса по группе 3285 килограмм, а среднесуточный привес его питомцев составляет 696 граммов.

Вручением подарков от профсоюза АПК и благодарственных писем от районного исполнительного комитета, а также теплые слова, сказанные в адрес животноводов, станут хорошим стимулом для улучшения достигнутых результатов. После поздравлений, виновники торжества вновь поспешили на свои рабочие места, а тем временем профсоюзная акция «Наш животновод» продолжается, и совсем скоро мы расскажем о других тружениках, которые смогли достичь высоких надоев и привесов.























Ольга МАРЦЕЛЕВА

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