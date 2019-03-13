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Корсо - о Захарове: Не доверю своих детей такому тренеру, даже если он будет единственным на планете

14.03.2019 18:53 — Разное | Tut.by  
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Бывший форвард минских «Динамо» и «Юности» Даниэль Корсо раскритиковал рулевого «красно-синих» Михаила Захарова.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Под руководством Захарова ты несколько лет играл в «Юности». Что скажешь?

— Эгоист! Только «я, я, я». Никакого уважения к окружающим. Мне никогда не понять, когда тренер орет матом на своих подопечных. Когда переделывают за бешеные деньги командный автобус, где урезают места хоккеистов для того, чтобы в нем была комнатка для тренера. Если команда проигрывает, ответственность перекладывается на подопечных. А как только побеждает — это заслуга тренера. Никогда не понять, когда коуч получает больше хоккеиста — такого нет ни в одной другой стране, в которой я играл!

Странно, что Захаров уже столько лет лучший тренер Беларуси, но он не работает в КХЛ или где-то еще в сильнейших лигах мира. Может, ждет предложения из НХЛ. Но я не уверен, что за океаном генменеджеру понравится, что коуч будет пить чай и разговаривать по телефону во время тренировок.

Поэтому я никогда в жизни не доверю своих детей такому специалисту, даже если он будет единственным на планете. Уж лучше в балет!

 
 
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Бывший форвард минских «Динамо» и «Юности» Даниэль Корсо раскритиковал рулевого «красно-синих» Михаила Захарова.
 
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