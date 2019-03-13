Армянская кухня? В Слуцке откроется новое кафе





В ближайшее время в здании торгового центра «Панорама», где раньше находился фирменный магазин «Красный Пищевик», откроется новое кафе. Об этом сайту SlutskGorod рассказал владелец заведения.

Кафе будет носить название «Ковчег», соответствующая вывеска уже появилась на торце здания. Интерьер стилизуют из массива дерева, а в меню предложат блюда армянской кухни.

Планируется, что в выходные дни «Ковчег» будет работать до 2 часов ночи. О дате открытия SlutskGorod сообщит дополнительно.



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