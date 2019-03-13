|
Армянская кухня? В Слуцке откроется новое кафе
14.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В ближайшее время в здании торгового центра «Панорама», где раньше находился фирменный магазин «Красный Пищевик», откроется новое кафе. Об этом сайту SlutskGorod рассказал владелец заведения.
Кафе будет носить название «Ковчег», соответствующая вывеска уже появилась на торце здания. Интерьер стилизуют из массива дерева, а в меню предложат блюда армянской кухни.
Планируется, что в выходные дни «Ковчег» будет работать до 2 часов ночи. О дате открытия SlutskGorod сообщит дополнительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерьер стилизуют из массива дерева, в меню предложат шаурму и курицу на гриле, которые будут готовиться на глазах у посетителя, а также блюда армянской кухни и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)