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4 секрета, которые сделают темную комнату светлее
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Любовь к светлым оттенкам
Главный прием для расширения комнаты — создание размытых границ между плоскостями. Поэтому дизайнеры рекомендуют окрасить полы, стены в белый оттенок, на пол поместить покрытие светлого цвета. Такое решение гарантирует размывание границ, пространство будет восприниматься визуально больше, шире. В воплощении данной идеи помогут такие приемы:
Для потолка используется исключительно покраска.
Комнаты с плохим освещением требуют осторожного подхода в плане выбора оттенка стен или мебели. Поэтому лучше сразу откинуть идею применения темных, серых цветов. Отражающие свойства поверхностей могут быть утеряны, если использовать темные цвета. Это приведет к формированию жухлых, депрессивных помещений. Подбирая материалы, лучше отдавайте предпочтение тонам, которые немного светлее, чем были выбраны первоначально.
Зеркальное расширение
Зеркала отлично влияют на уровень освещенности помещения, главное — правильно их использовать. Зеркала рекомендуется располагать так, чтобы они отражали окна или светлую стену. Это обеспечивает «удваивание» эффекта, увеличение света в комнате. Подбирать форму, размер зеркала разрешается в зависимости от собственных предпочтений. Можно купить большое полотно, а также поместить миниатюрный декор, созданный на основе стеклышек из зеркала, главное — расположить их не под одинаковыми углами. Определитесь с основными плюсами помещения, обыгрывайте их.
Легкие шторы
Окна в квартире — единственные источники дневного освещения, поэтому в темных помещениях лучше отказаться от плотных штор. Для декорирования окна выбирайте легкие гардины светлых оттенков.
Регулировка отражения
Еще один способ, как сделать комнату светлее, — это максимально использовать отражение света. Для этого выбирают правильные структуры стенам, окружающим предметам. Например, мебель лучше покупать глянцевую. Гладкие поверхности в комнате с недостатком света более выигрышны, чем грубые.
Для добавления света в комнату дизайнеры рекомендуют убирать ковровые покрытия.
Зная, как сделать комнату светлее, удастся создать приятную, привлекательную атмосферу в помещении. Применив правильные решения, пространство будет визуально казаться большим.
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