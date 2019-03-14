4 секрета, которые сделают темную комнату светлее



Квартиры или дома на северной стороне всегда характеризуются темными комнатами. Но расстраиваться не стоит, ведь дизайнерские приемы помогут визуально «осветлить» гостиную или спальню. Предлагаем рассмотреть несколько секретов, как сделать комнату светлее.

Содержание:

Любовь к светлым оттенкам





Главный прием для расширения комнаты — создание размытых границ между плоскостями. Поэтому дизайнеры рекомендуют окрасить полы, стены в белый оттенок, на пол поместить покрытие светлого цвета. Такое решение гарантирует размывание границ, пространство будет восприниматься визуально больше, шире. В воплощении данной идеи помогут такие приемы:

для полов покупайте паркет-доску, ламинатное покрытие, массив, пробку, виниловые покрытия, наливные полы светлых тонов;

для стен применяют краску, штукатурку, поклейку обоев, стеновых панелей.

Для потолка используется исключительно покраска.

Комнаты с плохим освещением требуют осторожного подхода в плане выбора оттенка стен или мебели. Поэтому лучше сразу откинуть идею применения темных, серых цветов. Отражающие свойства поверхностей могут быть утеряны, если использовать темные цвета. Это приведет к формированию жухлых, депрессивных помещений. Подбирая материалы, лучше отдавайте предпочтение тонам, которые немного светлее, чем были выбраны первоначально.

Зеркальное расширение





Зеркала отлично влияют на уровень освещенности помещения, главное — правильно их использовать. Зеркала рекомендуется располагать так, чтобы они отражали окна или светлую стену. Это обеспечивает «удваивание» эффекта, увеличение света в комнате. Подбирать форму, размер зеркала разрешается в зависимости от собственных предпочтений. Можно купить большое полотно, а также поместить миниатюрный декор, созданный на основе стеклышек из зеркала, главное — расположить их не под одинаковыми углами. Определитесь с основными плюсами помещения, обыгрывайте их.

Легкие шторы





Окна в квартире — единственные источники дневного освещения, поэтому в темных помещениях лучше отказаться от плотных штор. Для декорирования окна выбирайте легкие гардины светлых оттенков. Шторы в Минске представлены широким ассортиментом: обязательно найдется «воздушный» вариант, который поможет сделать комнату светлее. Продумайте, каким будет дизайн батарей, чтобы они гармонично влились в интерьер помещения. Также можно закрыть радиатор специальными декоративными решениями.

Регулировка отражения





Еще один способ, как сделать комнату светлее, — это максимально использовать отражение света. Для этого выбирают правильные структуры стенам, окружающим предметам. Например, мебель лучше покупать глянцевую. Гладкие поверхности в комнате с недостатком света более выигрышны, чем грубые.

Для добавления света в комнату дизайнеры рекомендуют убирать ковровые покрытия.

Зная, как сделать комнату светлее, удастся создать приятную, привлекательную атмосферу в помещении. Применив правильные решения, пространство будет визуально казаться большим.

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