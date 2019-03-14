В Брестской области в 2019 году планируется высадить более 10 тыс. деревьев и свыше 11 тыс. кустарников. Об этом сообщила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Тамара Ялковская.



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Брест, Барановичи и Береза - самые зеленые города в области" alt="Брест, Барановичи и Береза - самые зеленые города в области">



"Работа по озеленению - ежегодно в планах по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов. Помимо парков, скверов, придорожных полос в этом году акцент будет сделан на жилую застройку. Там обязательно должны быть зеленые островки", - подчеркнула Тамара Ялковская. Она добавила, что самыми зелеными городами в регионе являются Брест, Барановичи, Береза. Больше внимания озеленению необходимо уделить Лунинцу, Дрогичину, городу Высокое Каменецкого района.

Традиционно в населенных пунктах высаживаются каштаны, липы, широколистные клены. Удачно вписываются в городскую среду и хорошо переносят климатические условия различные породы дубов, вечнозеленые кустарники и деревья.

По словам собеседницы, есть все основания полагать, что область перевыполнит план по количеству новых зеленых насаждений. Только в Бресте в феврале-марте во время плановых посадок высажено около 1 тыс. деревьев, всего же их в течение года появится 6 тыс. Значительный вклад в озеленение населенных пунктов вносят участники экологических акций.

В частности, сегодня в Бресте стартовал республиканский проект "Парк семейных деревьев". В закладке липовой аллеи в парке тысячелетия города приняли участие 11 семей. У областного центра эстафету примут Барановичи и Пинск. Акция пройдет во всех районах. Планируется, что в ней поучаствуют около 500 семей региона. Проект был инициирован БРСМ в октябре прошлого года. Его организаторами в Брестском регионе выступают областные комитеты союза молодежи, природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке горрайисполкомов.