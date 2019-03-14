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Кобринский мост блокирован ДТП с троллейбусом

15.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло почти в час пик сегодня, 14 марта 2019 года в городе Бресте на Кобринском мосту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64327.php

Кобринский мост блокирован ДТП с троллейбусом

Некоторое время движение было полностью блокировано.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64327.php

Кобринский мост блокирован ДТП с троллейбусом

Из-за происшествия образовались огромные пробки, люди разворачивались и искали пути объезда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64327.php

Кобринский мост блокирован ДТП с троллейбусом

В данный момент путь свободен!

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло почти в час пик сегодня, 14 марта 2019 года в городе Бресте на Кобринском мосту. Некоторое время движение было полностью блокировано. Из-за...
 
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