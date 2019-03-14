|
Кобринский мост блокирован ДТП с троллейбусом
15.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло почти в час пик сегодня, 14 марта 2019 года в городе Бресте на Кобринском мосту.
Некоторое время движение было полностью блокировано.
Из-за происшествия образовались огромные пробки, люди разворачивались и искали пути объезда.
В данный момент путь свободен!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло почти в час пик сегодня, 14 марта 2019 года в городе Бресте на Кобринском мосту. Некоторое время движение было полностью блокировано. Из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)