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Попытка номер два. «Ляпис-98» включил Слуцк в план нового тура
15.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Группа «Ляпис 98» во с фронтменом Сергеем Михалком включила Слуцк в обновлённый график тура по городам Беларуси и ближнего зарубежья. Об этом сообщается в официальных группах коллектива в соцсетях.
«Дорогие друзья, презентуем Вам обновлённый график нашего бродячего космического оркестра «Ляпис 98» на весну, в котором прибавились белорусские города, которые вы так давно просили», — говорится в
Минувшей осенью группа уже анонсировала концерты в Слуцке и Солигорске на 30 и 31 января. В «калийной столице» концерт состоялся, а в «сахарной» - нет.
Продюсер групп «Brutto» и «Ляпис-98» Антон Азизбекян тогда
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Группа «Ляпис 98» во с фронтменом Сергеем Михалком включила Слуцк в обновлённый график тура по городам Беларуси и ближнего зарубежья. Об этом сообщается в...
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