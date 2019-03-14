Попытка номер два. «Ляпис-98» включил Слуцк в план нового тура





Группа «Ляпис 98» во с фронтменом Сергеем Михалком включила Слуцк в обновлённый график тура по городам Беларуси и ближнего зарубежья. Об этом сообщается в официальных группах коллектива в соцсетях.

«Дорогие друзья, презентуем Вам обновлённый график нашего бродячего космического оркестра «Ляпис 98» на весну, в котором прибавились белорусские города, которые вы так давно просили», — говорится в публикации .

@lyrik_hryshko «Попытка №2», — прокомментировал в своём Insgtagram, который прислал нам этот пост.

Минувшей осенью группа уже анонсировала концерты в Слуцке и Солигорске на 30 и 31 января. В «калийной столице» концерт состоялся, а в «сахарной» - нет.

Продюсер групп «Brutto» и «Ляпис-98» Антон Азизбекян тогда рассказал , что причиной отмены концерта в Слуцке стала невыдача гастрольного удостоверения. Чуть позже руководитель заверил, что у группы просто поменялись планы, а концерт переносится на другую дату.



Slutsk-Gorod.by