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Соболенко вышла в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

15.03.2019 06:58 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Арина Соболенко вышла в финал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.


Фото: www.wtatennis.com

В полуфинальном матче Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах взяли верх над Габриэлой Дабровски из Канады и китаянкой Сюй Ифань — 6:2, 7:6 (7:5). Эта пара соперниц имела на турнире 5-й номер посева.

Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8, затем в 1/8 финала победили интернациональный дуэт Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9, а в четвертьфинале взяли верх над дуэтом из США Кейтлин Кристиан/Эйжа Мухаммад — 6:1, 6:3.

В финале Соболенко и Мертенс ждет дуэт из Чехии Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, посеянный на турнире под 1-м номером.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.

Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.

Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.

Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.

В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где проиграла американке Серене Уильямс, Александра Саснович стартовала сразу со 2-го раунда, проиграв украинке Катерине Козловой, а Вера Лапко в 1-м круге уступила Виктории Азаренко.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко вышла в финал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
 
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