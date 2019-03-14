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XХIII республиканский конкурс работ исследовательского характера

15.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В Минске состоялся XХIII республиканский конкурс работ исследовательского характера. Наш район представляли учащиеся Несвижской гимназии — по английскому языку и физике, Ланского УПК д/с-СШ — по физике.

По решению жюри, выступление учащихся Несвижчины отмечено двумя дипломами 3 степени в секции «Физика»: Дарьи Зизико и Егора Янчика, гимназистов 11-классников (учитель Ж.И. Скачко) и Анастасии Плакса,  9-классницы  Ланского УПК д/с-СШ (учитель А.А. Отливанчик).

Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором дошкольного, общего среднего

и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.

 


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Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялся XХIII республиканский конкурс работ исследовательского характера. Наш район представляли учащиеся Несвижской гимназии — по английскому языку и
 
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