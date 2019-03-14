Поделитесь с друзьями











В Минске состоялся XХIII республиканский конкурс работ исследовательского характера. Наш район представляли учащиеся Несвижской гимназии — по английскому языку и физике, Ланского УПК д/с-СШ — по физике.

По решению жюри, выступление учащихся Несвижчины отмечено двумя дипломами 3 степени в секции «Физика»: Дарьи Зизико и Егора Янчика, гимназистов 11-классников (учитель Ж.И. Скачко) и Анастасии Плакса, 9-классницы Ланского УПК д/с-СШ (учитель А.А. Отливанчик).

Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором дошкольного, общего среднего

и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.