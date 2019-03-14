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Пройдут выездной прием граждан и «прямые телефонные линии»

15.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В среду, 20 марта, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич  ЛОМСКИЙ  проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Ланском сельском исполнительном комитете  (аг. Лань, ул. Советская,7).

 

В субботу, 16 марта, с 9.00 до 12.00, по тел. 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Несвижского районного исполнительного комитета Ольгой Михайловной Мышаловой.

 

16 марта, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» по телефону  8-017-500-41-60 проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Сергей Петрович НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

 


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В среду, 20 марта, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич  ЛОМСКИЙ  проведет выездной прием граждан
 
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