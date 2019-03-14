Стендап — это комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую зрителям. Часто для стендапа организуются специальные комедийные клубы, как, например всем известный проект канала ТНТ. В Беларуси эта ниша была пуста и нам приходилось смеяться с комиков иронизирующих над российскими реалиями, но ведь и у нас всегда было над чем шутить. Этот жанр и принялся популяризовать Дмитрий Нарышкин.

Дмитрий организовывает вечера стендапа, на которых могут выступить начинающие юмористы — многие дебюты на белорусской юмористической сцене состоялись именно на таких мероприятиях. Также, каждую неделю, Дмитрий привозит одного стендап-комика популярного в соседних России и Украине.

Часто он сам берет в руки микрофон и в юмористической форме обыгрывает наши с вами реалии: от обещаний президента до цен на комуналку. К сожалению, посещение его выступлений и мероприятий доступны только для жителей столицы, но для того, чтобы любой житель Беларуси мог улыбнуться над самим собой, Дмитрий завел youtube канал, на который вы можете подписаться тут - https://www.youtube.com/user/Nichistory . Смотрите, комментируйте и подписывайтесь — оно того стоит.

Одно из выступлений Дмитрия (строго 18+)