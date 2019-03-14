Когда сыном можно гордиться

Любой женщине приятно получать подарки, особенно если это слова благодарности за воспитание своих детей.











В преддверии празднования Дня женщин 8 марта по поручению руководства Брестского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь начальник Кобринского отдела охраны Ульян Колядич месте с командиром взвода милиции Сергеем Стройчуком посетили по месту работы маму сержанта милиции Дмитрия Усика, милиционера взвода милиции.

Появление людей в форме в отделе принудительного исполнения Кобринского района сначала насторожило работников учреждения, однако узнав о цели визита, они любезно показали, где работает заведующий канцелярией Р.С.Усик. «Уважаемая Раиса Степановна! – обратился к матери своего сотрудника начальник отдела охраны. Ваш сын Дмитрий достойно несет службу в органах внутренних дел, с честью выполняет задачи по охране объектов и имущества от преступных посягательств. Ежедневно защищая спокойствие кобринчан, не считаясь с личным временем и тяготами, которые свойственны нашей профессии. Несомненно, это Ваша заслуга, воплощение огромного родительского труда, бессонных ночей и ежедневной работы. Позвольте выразить Вам слова глубокой признательности за воспитание сына и пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

Замечательным дополнением к теплым словам и благодарственному письму стал праздничный букет цветов. Счастливая мать до глубины души была растрогана оказанным вниманием, тем более, что все это происходило на глазах коллектива.

Андрей ДОРОГОКУПЕЦ, помощник начальника отдела охраны по ИРиКО.