И вновь - ШАГ

28 февраля в Ивьевской средней школе состоялось очередное занятие в Школе Активного Гражданина . Тема дня - "Почетное звание - солдат Беларуси". Гостями мероприятия были председатель совета ветеранов района Иван Станиславович Жидель, сотрудник Ивьевского районного комиссариата майор Максим Аркадьевич Ляшкевич.

Информационными блоками Школы активного гражданина стали следующие: "Вооруженные Силы Республики Беларусь"; "Подготовка квалифицированных военных кадров". "Афганистан: незабытая война (30 лет вывода войск из Афганистана)". Ярким и впечатляющим подтверждением стал презентационный материал.

Блок "Вооруженные Силы Республики Беларусь" представили классный руководитель 11 "Б" класса Мария Брониславовна Боган и учащиеся, а старшеклассники приняли участие в обсуждении такой актуальной темы, как служба в рядах Вооруженных Сил.

По блоку "Подготовка квалифицированных военных кадров" информацию дала классный руководитель 8 "Б" класса Татьяна Николаевна Олесюк. Она обратила внимание на то, что сегодня ключевое значение придается подготовке квалифицированных кадров. В стране создана собственная система военного образования. Сегодня подготовка военных кадров осуществляется в учреждении образования "Военная академия Республики Беларусь", на семи военных факультетах и четырех военных кафедрах гражданских учреждений образования. Вместе с учащимися Татьяна Николаевна остановилась на нравственных аспектах вопроса: как понимают учащиеся фразу "Есть такая профессия - Родину защищать" из известного фильма "Офицеры", почему к профессии военного всегда относились с особым почетом и уважением, какими качествами должен обладать человек, посвятивший себя воинской профессии, почему интерес к военной профессии проявляют и представительницы слабого пола.

Гости мероприятия в свою очередь подчеркнули значимость солдатской доблести, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины, обеспечения безопасности. Армии нужны молодые люди грамотные, со спортивной подготовкой и ведущие здоровый образ жизни.

Тонко и впечатляюще прозвучал материал в блоке "Афганистан: незабытая война (30 лет вывода войск из Афганистана)". Его представили классный руководитель Инесса Ильинична Богданович и учащиеся 8 "А" класса. Мы всегда будем помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявили самоотверженность и отвагу в "горячих точках" планеты. В школе накануне прошли встречи с воинами- интернационалистами, открыта новая тематическая экспозиция в школьном музее (руководитель Е. И. Макуцевич). Память о горькой утрате навсегда останется незаживающей раной для нашего города, района и страны.

В единый день информирования "ШАГ" учащиеся и педагоги говорили о своей стране, о любви к Родине, к своему народу. Уверена, что каждый хотел бы видеть нашу республику сильной и процветающей державой без войн, без насилия, без тягот и лишений. Но наша страна - это малая часть огромного мира, одна из множества стран на карте. И от нас с вами, и от всех людей на земле будет зависеть будущее нашей планеты в целом.

Л. Гаврук,

заместитель директора по воспитательной работе Ивьевской СШ.