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Уважаемые жители района!
15.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!
25 лет назад в нашей стране произошло историческое событие – был принят Основной Закон страны.
Человек, его права, свободы и гарантии их реализации были провозглашены высшей ценностью и целью общества и государ-
ства. С этого дня Беларусь получила надежный правовой фундамент демократического развития государства, который вобрал в себя лучшие традиции и достижения национального законодательства и отвечает самым высоким международным стандартам.
И сегодня Республика Беларусь – сильное и независимое государство, нацеленное на поступательное развитие экономики, сохранение социальной защищенности граждан и рост их благосостояния.
Конституция гарантирует надежную защиту прав и свобод граждан, способствует сохранению атмосферы межнационального и межконфессионального согласия, укреплению исторических традиций и духовных ценностей белорусского народа, а потому задача каждого из нас – чтить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, демократическое государство.
Традиционно в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая ежегодно проходит в республике и приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь, представители законодательной и исполнительной власти, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают юношам и девушкам паспорта граждан Республики Беларусь. Такие мероприятия пройдут и в нашем районе. В торжественной обстановке первый главный документ в своей жизни из рук авторитетных людей получат 25 юных граждан Ивацевиччины.
Уважаемые жители района! С государственным праздником вас, с Днём Конституции Республики Беларусь!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной профессиональной деятельности и новых свершений на благо родной Беларуси!
Районный исполнительный комитет.
Президиум районного Совета депутатов.
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Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!
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