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Уважаемые жители района!

15.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Уважаемые жители района!

  Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!

25 лет назад в нашей стране произошло историческое событие – был принят Основной Закон страны.
Человек, его права, свободы и гарантии их реализации  были провозглашены высшей ценностью и целью общества и государ-
ства. С этого дня Беларусь получила надежный правовой фундамент демократического  развития государства, который вобрал в себя лучшие традиции  и достижения национального законодательства и отвечает самым высоким международным стандартам.

И сегодня Республика Беларусь – сильное и независимое государство, нацеленное на поступательное развитие экономики, сохранение социальной защищенности граждан и рост их благосостояния.

Конституция гарантирует надежную защиту прав и свобод граждан, способствует сохранению атмосферы межнационального и межконфессионального согласия, укреплению исторических традиций и духовных ценностей белорусского народа, а потому задача каждого из нас – чтить заложенные  в ней общенациональные ценности, строить на их основе  стабильное,  демократическое государство.
Традиционно в  рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая ежегодно проходит в республике и приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь, представители законодательной и исполнительной власти, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают юношам и девушкам паспорта граждан Республики Беларусь. Такие мероприятия пройдут и в нашем районе.  В торжественной обстановке первый главный документ  в своей жизни из рук авторитетных людей получат  25  юных граждан Ивацевиччины.

Уважаемые жители района! С государственным праздником вас, с Днём Конституции Республики Беларусь! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной профессиональной деятельности и новых свершений на благо родной Беларуси!
Районный исполнительный комитет.
Президиум районного Совета депутатов.
 
 
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 Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!  
 
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