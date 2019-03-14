Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Беларусь!

25 лет назад в нашей стране произошло историческое событие – был принят Основной Закон страны.

Человек, его права, свободы и гарантии их реализации были провозглашены высшей ценностью и целью общества и государ-

ства. С этого дня Беларусь получила надежный правовой фундамент демократического развития государства, который вобрал в себя лучшие традиции и достижения национального законодательства и отвечает самым высоким международным стандартам.





И сегодня Республика Беларусь – сильное и независимое государство, нацеленное на поступательное развитие экономики, сохранение социальной защищенности граждан и рост их благосостояния.





Конституция гарантирует надежную защиту прав и свобод граждан, способствует сохранению атмосферы межнационального и межконфессионального согласия, укреплению исторических традиций и духовных ценностей белорусского народа, а потому задача каждого из нас – чтить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, демократическое государство.

Традиционно в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая ежегодно проходит в республике и приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь, представители законодательной и исполнительной власти, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают юношам и девушкам паспорта граждан Республики Беларусь. Такие мероприятия пройдут и в нашем районе. В торжественной обстановке первый главный документ в своей жизни из рук авторитетных людей получат 25 юных граждан Ивацевиччины.





Уважаемые жители района! С государственным праздником вас, с Днём Конституции Республики Беларусь!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной профессиональной деятельности и новых свершений на благо родной Беларуси!

Районный исполнительный комитет.

Президиум районного Совета депутатов.