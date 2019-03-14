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Коррупция –ржавчина государства

15.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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В 2018 году было выявлено 13 преступлений коррупционной направленности. Такие преступления выявлялись в сфере транспорта (5 — филиал ДЭУ №22 РУП «Бреставтодор»), сельского хозяйства (4 – ДСУП «Сельхоз-Повитье»), строительства (2 – ОАО «Кобринский ССК»), образования (1 – ГУО «Оздоровительный лагерь «Салют»), жилищных отношений (1 — ЖСПК-57 «Широкий шаг»).

Коррупция –ржавчина государства

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     Например, главный инженер ДЭУ №22, злоупотребил служебными полномочиями и совершил ряд хищений имущества предприятия.

Так, при выполнении ДЭУ ремонтных работ на автодороге вблизи Дрогичина, он дал указание работникам предприятия о доставке без выписки и составления соответствующих документов гражданину В. машины асфальтогранулята, весом почти 16 тонн. В результате чего филиалу был причинен ущерб на сумму более 300 руб.

     Он же повторно, умышленно не оприходовал пригодные для дальнейшего использования запчасти в ходе разборки списанного автогрейдера. После этого реализовал двигатель за 300 долларов США гражданину Б., а коробку передач и задний мост гражданину А. за 700 руб., причинив ущерб филиалу на общую сумму 1 000 руб.

     Он же дал указание работникам предприятия о доставке без выписки и составления соответствующих документов гражданам Н. в посёлок Фруктовый и К. Остромичи по одной машине асфальтогранулята, в результате чего филиалу был причинен ущерб на общую сумму более 600 руб.

     Также было возбуждено уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении старшего мастера ОАО «Кобринский ССК», который дал указание подчиненным работникам отгрузить 2 бухты арматурной проволоки для ИП П., причинив своими действиями ущерб предприятию в размере более 2,2 тыс. руб. В последствие ущерб был возмещён, мастер уволен.

     В результате совершения коррупционных преступлений субъектам хозяйствования и государству в 2018 году был причинен ущерб в размере 21 694  рублей, из которых возмещен на сумму 17 922 руб. 

Основной причиной совершения коррупционных преступлений является «человеческий фактор» — стремление лиц с использованием своих служебных полномочий извлечь выгоду для себя и третьих лиц, в ряде случаев этому способствует ненадлежащий контроль и учет за сохранностью товарно-материальных ценностей, отсутствие должного контроля за работой подчиненных сотрудников.

     В 2018 году за совершение коррупционных преступлений судом района осуждено 8 должностных лиц, из которых 2 лицам назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности, 2 – ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, 4 – лишение свободы с отсрочкой исполнения наказания. Кроме этого, по приговорам суда применено дополнительное наказание к 4 лицам в виде лишения права занимать определенные должности и к 4 –  штраф.

     Прокуратурой района в 2018 году проведено 6 проверок исполнения антикоррупционного законодательства, по результатам которых внесено 9 представлений, вынесено 2 предписания, официально предупреждено 10 должностных лиц, к административной, дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 47 лиц. При проведении указанных проверок выявлено 6 административных правонарушений, связанных с нарушением законодательства при проведении процедур государственных закупок, 3 административных правонарушения, связанных с закупкми за счет собственных средств, и 1 административное правонарушение, связанное с нарушением порядка декларирования доходов и имущества.

Прокурор Кобринского района

старший советник юстиции     А.И. Петросюк

 

 

 

 

 

 

 
 
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Коррупция –ржавчина государства
 
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