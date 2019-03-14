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Академия литературная: дипломы студентам и юбилей поэта
15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Студентам БГСХА вручили дипломы за участие в творческих конкурсах республиканского фестиваля «Арт-вакации». Многие из этих ребят занимаются в академических клубах «Родник» (руководитель Людмила Дерюжкова) и «Дебют» (руководитель Мария Студнева).
После награждения прошел литературно-поэтический вечер, посвященный 65-юбилею поэта Дмитрия Морозова (Змітрака Марозава), выпускника агрономического факультета академии.
Фото Михаила Левцова
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Студентам БГСХА вручили дипломы за участие в творческих конкурсах республиканского фестиваля «Арт-вакации». Многие из этих ребят занимаются в академических...
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