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Министерство образования рассказало, когда пройдут выпускные в этом году и как будут отдыхать школьники в следующем

15.03.2019 — Разное | Герой працы  
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Министерство образования рассказало, когда пройдут выпускные в этом году и как будут отдыхать школьники в следующемМинистерство образования рассказало, когда пройдут выпускные в этом году и как будут отдыхать школьники в следующем
15 марта 2019 года
Министерство образования рассказало, когда пройдут последние звонки и выпускные вечера, когда будут отдыхать школьники в следующем году.
Учебный год 2018/2019 завершится в пятницу, 31 мая. Последний звонок для учеников 9 классов и 11 классов пройдет 30 мая. 31 мая для них проведут консультации по учебным предметам.
Выпускные экзамены в этом году пройдут с 1 по 8 июня, испытания по учебным предметам, которые проводятся в письменной форме, начинаются в 9 часов.
Выпускные нынешним летом Минобр рекомендует провести 8?9 июня — это суббота-воскресенье.
Уже известен и график учебы на следующий учебный год: первая четверть — с 2 сентября по 31 октября 2019 г., вторая — с 11 ноября по 24 декабря 2019 г., третья — с 13 января по 28 марта 2020 г., четвертая — с 6 апреля по 30 мая 2020 г.
Каникулы в следующем учебном году будут такими:
осенние — 9 дней: с 1 ноября по 9 ноября 2019 г. включительно;
зимние — 17 дней: с 26 декабря по 11 января 2020 г. включительно;
весенние — 6 дней: с 30 марта по 4 апреля 2020 г. включительно;
летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа 2020 г., для учащихся.
Для первых и вторых классов в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы продолжительностью 7 дней — с 17 февраля по 23 февраля 2020 г.
 
 
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Министерство образования рассказало, когда пройдут выпускные в этом году и как будут отдыхать школьники в следующем 15 марта 2019 года Министерство образования...
 
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