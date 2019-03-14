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Одноклассники и Mirror AI превратят аватарки пользователей в эмодзи с помощью нейросетей

15.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Одноклассники стали первой социальной сетью, которая научилась превращать фотографии профиля пользователей в картинки, стилизованные под эмодзи.

ОК интегрировали технологию с использованием искусственного интеллекта от компании Mirror AI, благодаря которой каждый пользователь ОК может украсить аватар собственным эмодзи-персонажем.


Создать персональные эмодзи можно в специальном приложении внутри соцсети Mirror AI, которое доступно на десктопной и мобильной версиях ОК.

С помощью нейросетей и технологии распознавания лиц Mirror AI анализирует фото пользователя, определяет палитру эмоций, геометрию лица и создает набор персональных картинок-эмодзи.


Когда пользователь переходит в приложение, оно автоматически обрабатывает фото профиля и создает галерею с персональными эмодзи, среди которых — персонажи с разными характерами и настроением, анимированные картинки, а также образы, приуроченные к актуальным поводам, с помощью которых можно поделиться эмоциями. Например, сейчас в Mirror доступны эмодзи-портреты к 8 марта. Также пользователи могут собрать свой эмодзи-аватар из конструктора образов, подобрав цвет волос, прическу, детали образа.

Получившуюся картинку можно загрузить в качестве основного фото профиля. Часть расширенных функций в приложении платная.


 
 
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Одноклассники стали первой социальной сетью, которая научилась превращать фотографии профиля пользователей в картинки, стилизованные под...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
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Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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