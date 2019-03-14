График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в предпраздничные и выходные дни.

Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района! Поликлиника №2 г. Солигорска информирует Вас о графике работы в выходные и праздничные дни.

7 марта 2019 года работаем по графику предпраздничного дня с 07.30 до 18.00.



8, 9, 10 марта 2019 года будет работать дежурный врач-терапевт с 08.00 до 15.00, каб. 102.



Также при необходимости в любое время для оказания медицинской помощи вы можете обратиться в приемное отделение больницы.

