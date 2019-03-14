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График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в предпраздничные и выходные дни.

15.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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7 марта 2019 11:45 1869

График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в предпраздничные и выходные дни.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района! Поликлиника №2 г. Солигорска информирует Вас о графике работы в выходные и праздничные дни.

График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в предпраздничные и выходные дни.

7 марта 2019 года работаем по графику предпраздничного дня с 07.30 до 18.00.

8, 9, 10 марта 2019 года будет работать дежурный врач-терапевт с 08.00 до 15.00, каб. 102.

Также при необходимости в любое время для оказания медицинской помощи вы можете обратиться в приемное отделение больницы.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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7 марта 2019 11:45 1869 График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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