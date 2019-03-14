|
График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в предпраздничные и выходные дни.
15.03.2019 — Разное | Soligorsk News
7 марта 2019 11:45 1869
График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в предпраздничные и выходные дни.
Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района! Поликлиника №2 г. Солигорска информирует Вас о графике работы в выходные и праздничные дни.
7 марта 2019 года работаем по графику предпраздничного дня с 07.30 до 18.00.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 марта 2019 11:45 1869 График работы Поликлиники №2 г. Солигорска в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)