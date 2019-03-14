Лукашенко в День Конституции призвал молодежь беречь культуру и мир

День Конституции отмечают 15 марта в Беларуси. Основному закону страны – четверть века. По традиции юным белорусам вручают их первые паспорта, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Паспорт из рук президента получили лучшие из лучших – отличники, активисты, призеры и победители конкурсов, творческих и спортивных. Аня Киселева и города Борисов Минской области выиграла республиканскую олимпиаду по химии. Но даже накануне тех соревнований волновалась, признается, не так сильно, как сегодня.

«Перед торжественной церемонией было очень сильное волнение. Но когда вошел Александр Григорьевич, атмосфера стала домашняя, дружеская, и все волнение испарилось», – говорит Анна.

Получая паспорт, ребята вступают во взрослую жизнь, отметил Александр Лукашенко. Он попросил молодежь всегда помнить о том, что их дом, их Родина – Беларусь.

«Пройдет совсем немного времени, и вы уже будете принимать важные решения в истории Беларуси, стоять на страже государственных интересов. Будете создавать будущее станы, думать о ее благополучии, о том, что оставите своим детям. А значит, сделаете все возможное, чтобы сохранить наши духовные ценности, культурное достояние и главное – мир на своей земле», – обратился президент к детям.

Об истории Беларуси и современной политической жизни страны школьники смогли узнать больше во время экскурсии по Дворцу Независимости. Побывали в рабочем кабинете Александра Лукашенко, где увидели президентский экземпляр Конституции. Дети сфотографировались в зимнем саду, где высокие гости могут отдохнуть после напряженных переговоров. Наверняка этот День Конституции запомнится ребятам надолго.

Остальные белорусы сегодня тоже широко отмечают этот праздник. В школах прошли специальные уроки, где ученикам рассказали о главном документе государства. Выдающихся деятелей права наградили медалями, почетными грамотами и памятными подарками.

Нынешняя белорусская Конституция установила принципы демократического строя, приоритет прав и свобод человека, главенство международного права. Кроме того, Конституцией впервые в истории страны в системе высших органов государственной власти предусмотрена должность президента Республики Беларусь.