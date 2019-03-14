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На месте взрыва в Астане продолжается спасательная операция, под завалами остается человек - СМИ

15.03.2019 19:42 — Разное | Интерфакс  
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Спасатели ищут еще одного человека, который остается под завалами обрушавшегося от взрыва здания ТОО "МолПродуктсервис" в Астане, сообщает новостной портал "Хабар-24".

"Поиски человека продолжаются (...). К данному моменту известно, что это бухгалтер предприятия. Всего пострадали четыре человека, трое из которых находятся к этому моменту в больнице", - сообщил корреспондент портала с места события.

По его информации, на месте работает тяжелая техника, задействованы кинологи.

Сообщается также, что по предварительной версии, произошел взрыв газораспределительной установки.

Как сообщалось ранее со ссылкой на комитет по ЧС МВД Казахстана, вечером в пятницу в двухэтажном здании ТОО "МолПродуктсервис" в Астане взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами на предварительной площади 300 кв.м.

Пострадали три человека: двое 1991 и 1970 годов рождения с термическими ожогами госпитализировали в отделение интенсивной терапии городской больницы N1, еще одну пострадавшую, 1979 г.р., - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

 
 
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Спасатели ищут еще одного человека, который остается под завалами обрушавшегося от взрыва здания ТОО "МолПродуктсервис" в Астане, сообщает новостной портал...
 
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Клiч Радзiмы
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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