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Стал известен последний участник полуфинала Кубка Беларуси

16.03.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
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16 марта в Гомеле определился последний участник полуфинала Кубка Беларуси. В довольно драматичном матче «Витебск» вырвал победу у «Локомотива» со счетом 2:1. Первый матч закончился со счетом 1:0.


Фото: ФК «Витебск»

«Локомотив» — ФК «Витебск» — 1:2

Гомель. 16 марта. Стадион СДЮШОР-8

Судья: Д. Доля (Гродно)

«Локомотив»: Силивончик, Монастырский, Марков, Кудаш (к) (Старостин, 75), Кухаренок, Вашкель, Кравченко, Свириденко, Бондаренко (Калинин, 71), Соловей, Санец.

ФК «Витебск»: Гущенко, Скитов (к), Вандерсон, Клопоцкий, Золотов, Старгородский, Козлов, Матвеенко (Мосесов, 89), Рыжков (Волков, 65), Печенин, Фещук (Федосов, 75).

Голы: 1:0 — Вашкель (43). 1:1 — Старгородский (50, с пенальти). 1:2 — Золотов (85).

Предупреждения: Вашкель (41). Рыжков (45). Кравченко (53). Фещук (53). Свириденко (54). Санец (91+). Скитов (91+).

Напряженным выдался ответный матч в последней четвертьфинальной паре. «Витебск» приехал в гости к «Локомотиву» с шатким преимуществом в один мяч. Напомним, что в первом матче «северяне» забили гол в самой концовке матча, поэтому шансы у Гомеля были.

«Железнодорожники» сразу обозначили желание дать бой более именитой команде. Хозяевам не всегда хватало мастерства, но они компенсировали это большим желанием. И в концовке первого тайма были вознаграждены. Атаку вторым темпом точным ударом по воротам завершил Дмитрий Вашкель.

На второй тайм гости вышли заряженными отыграться, и такой шанс им представился уже на 49-й минуте. Артем Старгородский упал в штрафной «Локомотива», судья указал на «точку», хозяева бросились эмоционально доказывать рефери, что ничего не было. Но тот был непреклонен. Сам пострадавший и реализовал пенальти.

После этого эпизода игра пошла весьма жесткая. Футболисты из Гомеля не жалели своих оппонентов, те отвечали им взаимностью. Но реальных шансов у «Локомотива» вернуть интригу так и не появилось.

Зато «Витебск» на 88-й минуте воспользовался ошибкой вратаря хозяев поля и Николай Золотов поставил точку в матче, сделав счет 2:1.

«Северяне» выходят в полуфинал Кубка Беларуси, а болельщики «Локомотива» аплодисментами проводили команду с поля.

Ранее путевку в 1/2 финала добыли «Ислочь», минское «Динамо» и «Шахтер».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Гомеле местный «Локомотив» проиграл «Витебску».
 
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