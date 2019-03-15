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В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open

16.03.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Теннисисты-любители всю ближайшую неделю будут выяснять, кто же лучший в рамках состязаний Royal Cup Open. В эти дни в Минске проходят сразу два турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open

Мужчины сражаются в категории челлендж, это средний уровень мастерства, а пары соревнуются в смешанном формате микстов. Это, пожалуй, наиболее любопытный разряд соревнований: кто-то из напарников знает друг друга уже много лет, но помимо сыгранных и опытных дуэтов есть и те, кто встал в пару буквально накануне турнира.   

В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open

В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open

Денис Садовский, организатор соревнований:
Есть очень разные пары. Есть такие, где один игрок сильный, второй, наоборот, помогает ему или даже мешает. Есть пары равные. Все очень индивидуально. Но много пар семейных. Прекрасно, что семьи выходят вместе. Это их объединяет.

В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open

Миксты начали соревнования только сегодня, а вот у мужчин позади уже квалификационные матчи. 15 марта началась борьба в основной сетке. Организаторы говорят, что еще на стадии отбора принесли много сюрпризов, а это значит, что уровень конкуренции растет.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Теннисисты-любители всю ближайшую неделю будут выяснять, кто же лучший в рамках состязаний Royal Cup Open. В эти дни в Минске проходят сразу два турнира,...
 
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