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Victoria's Secret назвал имя модели, которая станет новым «ангелом»

17.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Компания Victoria’s Secret опубликовала в инстаграме видео, в котором объявила, что модель Барбара Палвин станет новым «ангелом» бренда. 25-летняя венгерка уже выходила на подиум показов бельевого бренда, но теперь будет участвовать и в рекламных кампаниях марки.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria’s Secret (@victoriassecret) 14 Мар 2019 в 6:41 PDT

Барбара Палвин начала карьеру в 13 лет, когда на улице Будапешта ее, прогуливающуюся вместе с мамой, заметил агент. Ему удалось убедить маму девушки, что у Барбары есть все задатки для того, чтобы достичь успеха в модном бизнесе. Она работала с такими изданиями, как Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel, а также участвовала в показах Prada, Miu Miu, Nina Ricci, Louis Vuitton, Vivienne Westwood и других.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) 17 Дек 2018 в 6:55 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) 24 Май 2018 в 4:53 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) 17 Май 2018 в 7:04 PDT

В 2016 году Барбара вошла в список самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes, заняв 17-ю строчку в рейтинге. Кроме модельного бизнеса девушка интересуется кинематографом: в 2014 году она снялась в фильме Бретта Ратнера «Геракл».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) 25 Фев 2019 в 4:24 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) 20 Янв 2019 в 11:44 PST

 
 
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Компания Victoria's Secret опубликовала в инстаграме видео, в котором объявила, что модель Барбара Палвин станет новым «ангелом» бренда
 
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