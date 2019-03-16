Victoria's Secret назвал имя модели, которая станет новым «ангелом»

Компания Victoria’s Secret опубликовала в инстаграме видео, в котором объявила, что модель Барбара Палвин станет новым «ангелом» бренда. 25-летняя венгерка уже выходила на подиум показов бельевого бренда, но теперь будет участвовать и в рекламных кампаниях марки.

Барбара Палвин начала карьеру в 13 лет, когда на улице Будапешта ее, прогуливающуюся вместе с мамой, заметил агент. Ему удалось убедить маму девушки, что у Барбары есть все задатки для того, чтобы достичь успеха в модном бизнесе. Она работала с такими изданиями, как Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel, а также участвовала в показах Prada, Miu Miu, Nina Ricci, Louis Vuitton, Vivienne Westwood и других.

В 2016 году Барбара вошла в список самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes, заняв 17-ю строчку в рейтинге. Кроме модельного бизнеса девушка интересуется кинематографом: в 2014 году она снялась в фильме Бретта Ратнера «Геракл».